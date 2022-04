Reforma voleb do EP by mohla pomoci populistům, varuje český expert – EURACTIV.com

Při příštích volbách do EP se vyplatí kontrolovat nadnárodní voličské seznamy, protože současný model je „hybrid“. V posilování populistů však existuje nebezpečí, varoval bývalý vlivný český europoslanec.

Evropský parlament v současné době diskutuje o tom, jak zlepšit model pro budoucí volby, z nichž další jsou plánovány na rok 2024. Řešením mohou být tzv. nadnárodní volební listiny – společné celoevropské kandidátky pro všechny členské země.

Pavel Svoboda, bývalý europoslanec za EPP, předseda výboru JURI a expert na právo EU, řekl: „Řekli bychom, že současný volební model do EP je hybrid, protože systém voleb je vybírán na základě národních kandidátů, nikoli celoevropských kandidátů. “ uvedl v .cz. Rozhovor.

Svoboda poukázal na potenciální úskalí tohoto přístupu. Pokud se budou konat volby pouze na základě seznamů nejvyšší úrovně, velké členské státy z toho mohou mít prospěch, protože jejich zástupci často zastávají vedení evropských politických stran.

Bývalý europoslanec varoval, že z toho mohou mít prospěch i populisté, protože díky agresivnímu mediálnímu pokrytí by mohli nový systém spíše zneužít, než umožnit svou skutečnou sílu.

Mohou existovat další problémy, jako jsou příliš velké bloky nebo financování kampaně. „Pro kandidáta z malé chudé země bude vždy těžké financovat celoevropskou kampaň,“ dodal Svoboda.

Odborníci považují za vhodné otestovat nejdiskutovanější model – kombinaci národních a nadnárodních seznamů – i když má i své nevýhody. Nadnárodní volení politici mohou mít pocit, že mají silnější mandát než jejich celostátně zvolení protějšky.

Zahrnuje také právo na právní iniciativu pro ostatní poslance Evropského parlamentu, aby mohli hovořit o reformách. Členským zemím EU může být podle Svobody poměrně lhostejné, kdo evropské právo navrhuje. Pokud by to byl Evropský parlament a Evropská komise, profitovala by z toho i Česká republika.

Sekia podle něj nemá silnou pozici v byrokracii Komise, a tak je těžké prosadit „českou vizi“ na začátku legislativního procesu. V parlamentu to může být jednodušší.