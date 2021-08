Nejlepší víkendové nabídky: karty microSD, herní židle a další od společnosti Samsung

Náš nejnovější Dealmaster zahrnuje skvělý jednodenní prodej na microSD kartách Samsung, jako jsou 256GB a 512GB varianty firemní karty Evo Select Card až 28 dolarů A 60 $ na Amazonu, Rovný. První sleva je nejlepší, jakou jsme od ledna viděli, zatímco ta druhá odpovídá nejnižší ceně, kterou jsme kdy sledovali. tak jako Všimli jsme si toho dříveRozhodně to není nejrychlejší karta na trhu, ale je spolehlivá a účinná To stačí Pro většinu běžných potřeb, což je dobrá hodnota při prodeji.

Jinde má naše nabídka zaokrouhlení prudké slevy Caesar, své místo 2 A T-Pro 2 herní židle. Mohl bys Přečtěte si naši recenzi na začátku tohoto roku Více podrobností. Ačkoli jsou vhodnější pro vyšší lidi (například 5 stop, 8 palců nebo více), ti, kteří se jim vejdou, by je měli najít, aby poskytli silné rámy a polstrování, které jsou robustní, ale obecně pohodlné, bez ohledu na to, zda se jim říká Sami „hráči“. Za tyto ceny je to opět obzvláště solidní hodnota.

Kromě toho máme také nabídky na bezdrátovou nabíječku Apple MagSafe, doporučené webové kamery, herní konzoli Razer Kishi pro iOS, dva procesory AMD Ryzen a další. Níže si můžete prohlédnout úplný přehled.

