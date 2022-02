Přehrávač videí YouTube dostává nový vzhled pro Android a iOS

YouTube zavádí nové rozhraní pro celoobrazovkový přehrávač své mobilní aplikace, které by mělo usnadnit označení videa, které se mi líbí nebo nelíbí (soukromě, samozřejmě), zobrazujte komentáře a sdílejte, co sledujete. Stará verze skryla většinu těchto funkcí za gesto přejetí prstem nahoru v sekci „další videa“, kde je nová verze umístila do popředí a uprostřed a související videa přesunula na tlačítko v rohu.

Změna se projeví pouze při sledování na celé obrazovce – aplikace vypadá do značné míry stejně, když sledujete video v režimu na výšku. To však přinášelo výhodu snadného přístupu k tlačítku sdílení a dalším ovládacím prvkům. Nyní to získáte i při sledování v zobrazení na šířku.

Nyní máte také snadný přístup k režimu, který vám umožní vidět komentáře vedle videa na šířku. Před novým uživatelským rozhraním jste museli klepnout na sekci komentářů v režimu na výšku, abyste ji otevřeli, a poté přepnout do režimu celé obrazovky. Nyní je můžete vytáhnout klepnutím na tlačítko komentáře.

Nové uživatelské rozhraní přichází na iOS i Android a podle mluvčího společnosti Google Allison Toh začalo v pondělí. Zatím se nezdá, že by to prošlo každému, ale více lidí (včetně jednoho na The Verge zaměstnanci) oznámili, že mají nový design.