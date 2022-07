Google oznamuje aplikace pro Android v podivném obchodě Amazon

V poslední době – ​​zvláště se SamsungemGoogle výrazněji inzeruje o ekosystému Android a o tom, co umí. Nejnovějším příkladem je stránka obchodu/značky Amazon (v USA) s názvem „Devices with Google“.

Tím se liší od obchodu Made by Google (Pixel, Nest, Chromecast atd.). To nejlepší pouze pro telefony Android od různých partnerů. Na obalu je zobrazen Google Duo se skládacími vylepšeními, YouTube a živé zobrazení Google Maps.

Pracujte, hrajte a připojte se hned po vybalení. Získejte své oblíbené aplikace Google při nakupování ze svých oblíbených telefonů.

Kupodivu slovo „Android“ není na této stránce obchodu Amazon nikdy zmíněno se zaměřením na aplikace a služby Google běžící nad mobilním operačním systémem. Značka Android se také neobjevuje v „google | Samsung“, ale reklamy byly propagovány na sociálních kanálech Android.

Existují tři sloupce podpory s Google označující „vestavěnou“ povahu. K vyhledávání slouží rychlé vyhledávání přes domovskou lištu s hlasovými dotazy, hlavně „Google AR“ a ne „Google Lens“ a Assistant.

Vestavěné aplikace Google pokrývají Chrome, Správce hesel Google, Google Pay a Gmail jako součást pracovního prostoru. A konečně, zabezpečení Google se týká nastavení Play Protect, Kids Space (a možná i Family Link) a účtu Google

Když přejdeme z domovské karty obchodu Amazon, zařízení, která spolupracují se společností Google, zvýrazňují čtyři OEM a mají poměrně zajímavý popis každého:

OnePlus: To nejlepší ze zabezpečení Google se snoubí s ultrarychlým výpočetním výkonem.

Sladění bezpečnosti s výkonem je trochu obecné, zatímco „výkon zpracování“ je v tomto bodě v podstatě stejný s hlavními příznaky.

Vybrané telefony: OnePlus 9, 9 ProA 10 ProNord N20, N200.

Samsung: To nejlepší z personalizačních funkcí Google se snoubí s úžasným designem.

Možný materiál, na který odkazujete, přičemž kladete důraz na jasný design hardwaru.

Vybrané telefony: S21 FE, S22, S22 +, S22 Ultra, obličej 3A 3. složitA12, A13, A53

Motorola: To nejlepší z jednoduchosti Google se snoubí s nepřetržitým výkonem.

S odkazem na převážně skladovou povahu na zařízeních Moto.

Vybrané telefony: razr 5gMoto G Stylus 5G, G Pure, G Power, G Play, One 5G Ace, Edge, Edge+

Pixel: Užitečné telefony Pixel od Googlu.

„Užitečná“ je rozhodně značka, kterou se Google označuje

9to5Google’s Take

Poprvé jsme narazili na stránku Google Store jako „sponzorovaný“ banner v horní části záznamu o produktu po vyhledávání na Amazonu. Nakupování mobilních služeb Google bylo číslo jedna na kolotoči.

Pocit potřeby inzerovat tímto způsobem u Googlu je poněkud zajímavý. Chce se objevit před lidmi, kteří si kupují telefony Android, a ujistit se, že si vybírají telefony se službami Play. Ve Spojených státech to není největší problém, ale podmínky se mohou v budoucnu i v zahraničí vždy změnit.

Mezitím je nepravděpodobné, že by chybějící jméno „Android“ kdekoli odráželo ztrátu závazku společnosti Google k vývoji základního mobilního OS, ale mohlo by to představovat posun značky zaměřený na služby první strany, které Google výslovně poskytuje.

