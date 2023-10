Vědcův plán zachránit svět inspiroval dceru k tomu, aby pět let hrála ve filmech

Česká punkrocková vizuální umělkyně Marta Kovářová říká, že si uvědomila, že musí udělat něco radikálního, aby bojovala proti změně klimatu. Před pěti lety tedy začal natáčet film „Světový Oscar Můj otec“, který v sobotu získal Cenu studentské poroty Česká radost na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů G. Hlavy.

„Když se mi narodily děti, zasáhla mě ekologická krize,“ říká. „Musel jsem začít něco dělat. Otec se v té době přes deset let snažil publikovat svůj nápad v renomovaných časopisech. Ale bez odezvy. Řekl jsem mu, že nikdo nečte odborné články a natočíme dokument .

Kovářové otec Jiří Svoboda, materiálový expert Akademie věd ČR, už léta prosazuje jednodušší plán, stejně jako americký akademik James Hansen. Jeho zdroj – uhelné doly – k vytvoření ceny za škodlivé chování. Použijte finanční prostředky k odměňování lidí, kteří udržují nízkou uhlíkovou stopu.

Kovářová tedy zahájila kampaň, aby zdokumentovala svůj nápad a přiměla svět k tomu, aby si ho všiml. Natočila se, jak to doma vysvětluje, zatímco tvořila umění, aby ilustrovala jeho myšlenky; Následovala ho do práce a nakonec se vydala na cestu, aby se připojila ke shromážděním zaměřeným na změnu klimatu a získala pozornost vlivných lidí.

Jak ti dva vytvářeli scény a strategicky, vytvořili si video deník s písničkami Kovářové, říká, že jejich vztah se začal měnit.

Zpočátku se zdá, že odhodlání dvojice nabíjí energii, když pronásledují politiky a snaží se narušit mocenské struktury, přičemž Kovářová a její táta se navzájem drží a vtipkují.

„Nejdřív jsem uctíval svého otce jako božstvo,“ vzpomíná. Pak se ukázalo, že má nějaké vady. Je to jako byste nemohli mluvit s lidmi diplomaticky. Myslím, že jsme se na cestách naučili, jaké jsou naše silné stránky a kdo co bude dělat. Na konci filmu jsem byl ale příjemně překvapen.

Končí to dojemnou interakcí mezi těmi dvěma, když sedí vyčerpaní a frustrovaní po takových epických pokusech selhat.

Poté, co v roce 2018 poprvé napsala hlavní děj filmu, Govarova říká: „Natáčeli jsme v letech 2019 až 2021 a poté jsme strávili rok a půl střihem. Máme přes 200 hodin stopáže.

Během natáčení bylo největší výzvou řádně zdokumentovat jejich životy, vzpomíná. Kovářová si svou hudební a uměleckou kariéru musela udržet při péči o dvě děti, nyní 6 a 9 let, a kariéra jejího otce pokračovala po celou dobu.

„Často nemám energii přemýšlet o tom, jak nejlépe zachytit to, co prožívám, na kameru. Většinou jsem točil do posledních sil. Proto je to tak důležité!“

Otec Kovářové, ač často drobná postava, se alespoň naplno věnoval filmové tvorbě.

„Souhlasil, nic nenamítal. Řekl: ‚No, v nejhorším to bude další selhání. Nemáme co ztratit a nemůžeme to ignorovat o nic víc než teď. A byl ochoten střílet cokoli. Opravdu cokoliv.“

Ve skutečnosti přiměje svého otce, aby zpíval a tančil spolu s jeho improvizovanými baladami o životním prostředí na ukulele a pomohl mu překonat velké demonstrace týkající se klimatických změn, včetně jednoho, kdy tým pochodoval vpřed ke knoflíkové dírce Gretě Thunbergové.

Kovářová říká, že se naučila alespoň jednu lekci o dokumentování vlastní rodiny.

„Pokaždé, když se doma stalo něco vtipného, ​​byl jsem v pokušení vytáhnout fotoaparát a byl jsem zmatený, jestli si scénu užít, nebo ji natočit. Pokud chcete opravdu něco zažít, nikdy si s sebou neberte fotoaparát.

Je také důležité, abyste byli otevření neočekávaným situacím, protože její otec si vzpomněl na spontánní scénu, ve které její otec omylem demonstroval své odhodlání bojovat proti změně klimatu tím, že všechny zamkl v místnosti s myčkou.

„Nic nejde podle plánu,“ říká Kovářová, „a všechno trvá pětkrát déle, než očekáváte.“

S tím souvisí i další postřeh, říká: „Nikdy neříkejte, že letos skončíte. Řekněte manželovi, že je to šest let, co jste odešla, bude rád, když to bude trvat pět let.

Pokud jde o to, zda stále věří, že otcovu myšlenku o záchraně světa lze skutečně přijmout, Kovářová říká, že zůstává odhodlaná a doufá, že o tom brzy vydá e-knihu prostřednictvím webových stránek projektu. www.worldaccordingtomydad.com.

„Věřím, že jednoho dne svět uvidí, že toto je nejúčinnější a nejspravedlivější způsob snižování globálních emisí CO2. Otázka – bohužel velmi důležitá – však zní: kdy?“