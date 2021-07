Česká republika: Vstup do České republiky po 9. červenci 2021 – Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

V dopise

Od 9. července 2021 budou mít zaměstnavatelé a zaměstnanci určité povinnosti vrátit se do práce po cestě do zahraničí. Níže je uveden souhrn těchto povinností.

Obsah

Jaké jsou povinnosti zaměstnanců?

Zaměstnanci jsou povinni informovat své zaměstnavatele o délce trvání zámořského cestování přesahujícího 12 hodin (24 hodin v sousedních zemích).

Zaměstnanci také musí při vstupu do České republiky dodržovat své osobní povinnosti (viz níže).

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů?

Před předložením negativního výsledku testu COVID-19 nesmí zaměstnavatelé povolit zaměstnancům vracejícím se ze zámoří cestovat, aby zůstali fyzicky aktivní na pracovišti, pokud zaměstnanec neprokáže, že platí výjimka z povinnosti podrobit se testu. Zaměstnancům, kteří se vracejí ze zemí považovaných za země s nízkým nebo středním rizikem, může být povolen vstup na pracoviště, aby se po návratu do České republiky podrobili testu COVID-19 a vždy, když je to povinné, musí mít respirátor FFP2 / KN95. Noste takové respirátory.

Jaké jsou povinnosti jednotlivců vstupujících do České republiky?

S výjimkou velmi konkrétních a omezených výjimek (např. Děti do 6 let, diplomaté, pracovníci pracující v mezinárodní dopravě) se musí každá osoba vstupující do České republiky zaregistrovat do formuláře vyhledávače cestujících v oblasti veřejného zdraví do 20. července 2021 (v českém Bezestově) vzorec) k dispozici na následující webové stránce: https://plf.uzis.cz.

Mohou platit další povinnosti v závislosti na úrovni rizika COVID-19 při návratu jednotlivce domů. Seznam zemí a jejich rizikový stav COVID-19 je pravidelně aktualizován Ministerstvem zdravotnictví.

Cestující, tj. Osoby, které překračují hranice se sousedem z pracovních důvodů alespoň jednou týdně, jsou osvobozeny od všech povinností souvisejících s jejich cestováním.

Určité části občanů třetích zemí mají zákaz vstupu do České republiky, pokud v zemi trvale nebo dočasně pobývají. Pokud potřebujete další informace, vraťte se nám.

Země s nízkým nebo středním rizikem

Obecně platí, že každý, kdo vstupuje do České republiky ze země s nízkým rizikem, musí získat negativní výsledek testu COVID-19 (test PCR nejdříve 72 hodin nebo test antigenu méně než 48 hodin) Před Vstup do země.

Do 5 dnů od příjezdu do České republiky mohou být na COVID-19 testovány následující osoby, ať už cestují ze země s nízkým rizikem nebo ze země se středním rizikem soukromou dopravou.1:

Občané České republiky a jejich rodinní příslušníci jsou povinni cestovat společně s povolením k přechodnému pobytu v České republice.

Občané EU s přechodným pobytem v České republice

Cizinci s povolením k trvalému pobytu v České republice

Při návratu ze země s nízkým rizikem platí výjimky z požadavku na test COVID-19 (až na určité výjimky):

Plně očkovaní a očkovaní jedinci v EU

Jedinci, kteří mají COVID-19 a nejméně 11, ale ne déle než 180 dnů, se z prvního pozitivního testu nezrušili.

Vysoce riziková země

Obecně platí, že každá osoba vstupující do České republiky ze země s vysokým nebo vysokým rizikem musí před vstupem do země získat negativní výsledek testu COVID-19 (ne dříve než 72 hodin před testem PCR).

Následující osoby mohou (i) podstoupit test antigenu COVID-19 48 hodin před testem PCR, necestovaly soukromou dopravou a (ii) nemusí být před vstupem do kontroly podrobeny testování. Republikáni, pokud cestují soukromou dopravou:

Občané České republiky a jejich rodinní příslušníci s povolením k přechodnému pobytu v České republice mohou cestovat společně

Občané EU s přechodným pobytem v České republice

Cizinci s povolením k trvalému pobytu v České republice

Kromě toho musí každý jednotlivec vstupující do České republiky ze země s vyšším nebo vyšším rizikem podstoupit test PCR počínaje pátým dnem a nejpozději 14. den po vstupu do České republiky a musí být izolován, dokud nedostane negativní Výsledek testu.

Platí výjimka z povinnosti podrobit se testování COVID-19 po návratu ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem a vlastní izolací (až na určité výjimky):

Občané České republiky nebo EU, kteří získali povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu v České republice, jsou plně očkováni

Občané České republiky nebo EU, kterým bylo v České republice uděleno povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu, jsou COVID-19 a neprošli prvním pozitivním testem po dobu nejméně 11, ale ne déle než 180 dnů.

Země ve vážném nebezpečí

Obecně platí, že každá osoba vstupující do České republiky ze země s vysokým rizikem (i) bude mít test COVID-19 s negativním výsledkem (ne dříve než 72 hodin po testu PCR) Před Poskytněte potvrzení vstupu do země a (ii) rezervaci testu PCR, který má být proveden do 24 hodin od vstupu do České republiky.

Následující osoby mohou dostat test antigenu COVID-19 48 hodin před testem PCR:

Občané České republiky a jejich rodinní příslušníci s povolením k přechodnému pobytu v České republice mohou cestovat společně

Občané EU s přechodným pobytem v České republice

Cizinci s povolením k trvalému pobytu v České republice

Každá osoba vstupující do České republiky ze země s vážným rizikem musí podstoupit test PCR do 24 hodin od vstupu do České republiky a další test PCR do 10 hodinČt A nejpozději ve 14Čt Den po vstupu do České republiky musí být izolováni, dokud nedostanou negativní výsledek z druhého testu PCR provedeného v České republice.

Obecně platí, že pravidla týkající se cestování se mohou často měnit. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte se k nám vrátit.