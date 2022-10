Studie zjistila, že žehličky na vlasy mohou představovat malé riziko rakoviny dělohy

„Viděli jsme toto spojení mezi žehličkami na vlasy a rakovinou prsu, vaječníků a nyní i dělohy – bylo to konzistentní zjištění u hormonálně podmíněných ženských reprodukčních rakovin,“ řekl Dr. White.

Vědci nesbírali informace o značkách nebo složkách vlasových přípravků používaných účastníky studie. Ve výzkumném dokumentu však poznamenali, že několik chemikálií nalezených v žehličkách na vlasy, jako jsou parabeny, bisfenol A, minerály a formaldehyd, by mohly hrát roli při zvyšování rizika rakoviny dělohy a že některé z těchto chemikálií mají vlastnosti narušující endokrinní systém. Chemická expozice vlasovým produktům, jako jsou žehličky, může být znepokojivější než jiné produkty osobní péče kvůli možnosti zvýšené absorpce pokožkou hlavy, což může zhoršit popáleniny a léze způsobené žehličkami.

Ostatní vlasové a kosmetické produkty nepotřebují k prodeji schválení FDA. Společnosti a výrobci produktů jsou ze zákona odpovědní za zajištění bezpečnosti svých produktů, ale nejsou povinni testovat bezpečnost produktů nebo jejich složek.

V rámci analýzy studie vědci provedli úpravy pro další faktory, které mohou ovlivnit riziko rakoviny, jako je index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, menopauzální stav, kouření, užívání alkoholu a užívání hormonů pro antikoncepci nebo substituční terapii. Ženy, které pracovaly v kosmetických salonech nebo holičstvích, byly z analýzy vyloučeny, aby se vyloučila možnost, že pracovní expozice ovlivní výsledky studie. Ženy s rakovinou dělohy bývají starší s dřívějším věkem menstruace nebo nástupem menstruace, vyšším indexem tělesné hmotnosti a nižší fyzickou aktivitou.

Podle studie měly ženy, které často používaly žehličky na vlasy, zvýšené riziko rakoviny dělohy, ale nebylo to statisticky významné a může jít o náhodné zjištění.

Rakovina děložního hrdla rychle rostoucí. Počet případů diagnostikovaných každý rok se letos zvýšil na 65 950 z 39 000 před pouhými 15 lety.

Kohorta sesterské studie zahrnuje 50 884 žen ve věku 35–74 let, které měly alespoň jednu sestru s rakovinou prsu, ale které samy rakovinu prsu neměly, když se zapsaly v letech 2003-2009. Přibližně 7,4 procenta byli černoši, 4,4 procenta Hispánci, 85,6 procenta běloši a 2,5 procenta ostatní rasy a etnika. Přibližně 15 585 účastníků, kteří měli před zařazením do studie hysterektomii, nebylo zahrnuto do této analýzy, která se zabývala 378 případy rakoviny dělohy zjištěnými během téměř 11letého sledování.