Německo znovu otevře zastavené uhelné elektrárny, pokud Rusko přeruší dodávky plynu

Hrozba ruského prezidenta spustí nouzový plán a umožní znovuotevření uhelných elektráren bez povolení parlamentu. Berlín plánuje odstavit většinu ze svých šesti gigawattů národních zásob uhelných zařízení jako součást postupného vyřazování uhlí.

Habeck, člen Zelených ve vládní koalici Olafa Schultze, chce i přes nouzový výnos stále prosazovat osmileté vyřazení domácího uhlí v Německu od roku 2038 do roku 2030.

Německý kancléř Olaf Schulz řekl, že jeho země bude schopna do podzimu zastavit dovoz ruského uhlí díky dalším dodavatelům, jako je Jihoafrická republika.

„Je to něco velmi zvládnutelného,“ řekl v Pretorii s jihoafrickým prezidentem Cyrilem Ramavosem.

Evropská unie souhlasila se zákazem veškerého dovozu ruského uhlí do podzimu v rámci pátého kola unijních sankcí vůči Moskvě, zatím se jí však nepodařilo souhlasit se zákazem ropy nebo plynu.

Německo, které po invazi zrušilo plynovod Nord Stream 2 z Ruska, zablokovalo kroky EU k okamžitému zákazu ruského plynu. Místo toho se Berlín zavázal, že se do poloviny roku 2024 odstaví od dovozu kontrolovaného Kremlem.

Pan Habeck v úterý řekl, že v „příštích dnech“ hrozí „průlom“ ohledně schválení plošného zákazu EU na ruskou ropu, který by vyžadoval jednomyslný souhlas všech 27 členských států.

„Zůstalo jen několik zemí s problémy, Maďarsko především,“ řekl po měsíci frenetické diplomacie ohledně sankcí před summitem EU 30. května.

Evropská komise uvedla, že všechny členské státy EU by mohly uvalit ropné embargo do konce roku, s výjimkou vnitrozemského a na ropě závislého Maďarska, České republiky a Slovenska, které je budou mít do konce roku 2024.

Maďarsko požádalo o výjimku z embarga na nejméně čtyři roky a chce 686 milionů liber z peněz EU na přestavbu rafinerie a zvýšení kapacity potrubí do Chorvatska.

Viktor Orban, maďarský premiér, řekl Charlesi Michelovi, předsedovi Evropské rady, že nebude na summitu diskutovat o sankcích, dokud Budapešť nebude mít více podrobností o financování EU.

Pouze zvýrazní naše vnitřní rozdělení, aniž by nabídlo reálnou příležitost k vyřešení rozdílů. Navrhuji proto na příští Evropské radě tuto záležitost neprojednávat,“ napsal Urban v dopise Michelovi, který viděl Financial Times.

Některé země, jako například Polsko, oznámily jednostranné plány na ukončení dovozu ruského plynu do konce roku.

Litva uvedla, že je první zemí v Evropské unii, která se stala zcela nezávislou na ruském dovozu energie poté, co v neděli zrušila konečnou smlouvu.

Německý ministr financí Christian Lindner v úterý řekl, že po jednání Evropské unie o tom, jak financovat další pomoc Kyjevu, není možné určit náklady na obnovu Ukrajiny.

„Ukrajinská strana o rekonstrukci moc nemluví,“ řekl Lindner. „Prioritou je zastavení války.“

„Nikdo nedokáže odhadnout, jak moc je země potřeba přestavět.“