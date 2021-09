Jsou čeští sociální demokraté uzavřeni v cyklu smrti?

Není to tak dávno, kdy byla středolevá sociálně demokratická strana (ČSSD) České republiky považována za volební sílu. To přišlo poprvé v šesti všeobecných volbách po vzniku nového státu v roce 1993 a až do roku 2017, skončil čtyřikrát druhý a zůstal.

Přestože jde o nejstarší dochovanou politickou stranu v českých zemích, její popularita od roku 2017 prudce klesla a 8. října v nadcházejících všeobecných volbách nedokázala získat žádná místa v parlamentu.

Podle nedávného průzkumu má v současné době 4–5% hlasů, což je mírné zlepšení oproti předchozím průzkumům na začátku tohoto roku, ale méně než 5% stran chce zpět kandidáty do Sněmovny reprezentantů, řekl Jiří Behe, politický analytik a ředitel Brockova kampusu na New York University.

Šťastné časy pro české sociální demokraty

V době psaní článku má ČSSD, která je od roku 2018 nejmladším členem koaliční vlády, ještě dva týdny na kampaň.

Ale jeho současnou krizí je, že v prvních všeobecných volbách nezávislého Československa v roce 1920, tedy před více než stoletím, získal čtvrtinu hlasů a stal se dominantní stranou na další dvě desetiletí.

ČSSD byla založena v roce 1878 českou skupinou sociálně demokratické strany Rakouska pod habsburskou říší.

Strana si je vědoma legitimní role svého boje. To se stalo nezákonným po nacistické okupaci Československa na začátku roku 1939. A přestože znovu získala svou význačnost jako součást Národní fronty, která vládla v letech 1945 až 1948, byla nucena vstoupit do Komunistické strany Československa.

Po skončení komunismu v roce 1989 a odtržení Československa v roce 1993 se sociální demokraté vrátili k jedné ze dvou hlavních stran v České republice, středopravé Občanské demokratické straně (ODS).

Od roku 1993 pochází pět z 12 českých premiérů ze středolevé strany, která byla obecně součástí postupných koaličních vlád.

Ve všeobecných volbách 2013 ztratilo šest křesel, ale i tak se dostalo na čelo trojkoaliční vlády. Ve všeobecných volbách v roce 2017 však získala pouhých 15 křesel v 200členném parlamentu, čímž obsadila šesté místo z 50. A získala jen 7,3% hlasů, ve srovnání s 20,4% v roce 2013.

ČSSD přišla v evropských volbách 2019 o všechna čtyři křesla v Evropském parlamentu, získala jen 3,9% hlasů. Podobný příběh byl vyprávěn loni v krajských volbách, ve kterých ztratil 88 křesel.

Pokles je součástí širší evropské nevolnosti

Mizející bohatství ČSSD se částečně kryje s úpadkem sociálních demokratů v celé Evropě za poslední desetiletí.

Ve Francii se středolevá socialistická strana blíží historickému poklesu popularity po parlamentních volbách 2017.

V britských všeobecných volbách v roce 2019 labouristé utrpěli nejhorší porážku od roku 1935.

Výraznou výjimkou je Německo, Průzkum aktuálně vedou sociální demokraté Neděle (26. září) před federálními volbami.

Teoretici uvádějí několik důvodů úpadku sociálních demokratů v Evropě: nárůst populace; Nedůvěra v zakládání politiků; Postindustriální; Změna perspektiv třídy; A globalizace.

S tím, jak sociální demokraté v evropských průzkumech slábnou, je sociální demokracie stejně populární jako kdykoli předtím, říkají analytici.

Teorie zní: Nové strany přijaly hospodářskou politiku sociálních demokratů, ale úspěšně integrovaly kulturní problémy od imigrace a euroskeptismu po environmentální a progresivní politiku.

Zdá se, že to bylo v České republice. Nyní dominantní strana ANO-současný koaliční partner ČSSD-začala žít jako středopravá strana před volbami v roce 2011 před volbami 8. října, ale v roce 2015 se transformovala na „levicovou stranu“ hnutí lidí “. Řekl Behe ​​z pražského kampusu New York University.

Behe vysvětlil, že k posílení své voličské základny ANSS úspěšně transformovala voliče ČSSD: starší, méně vzdělané lidi z menších měst a vesnic.

Ivana Karasková z Asociace pro mezinárodní otázky v Praze připustila, že „ČSSD i ANO cílí na stejné voliče, většinou v levicově orientovaných venkovských oblastech se staršími voliči“.

Před volbami se předseda vlády ANO Andrzej Babiš v posledních měsících chlubí sociálnědemokratickými pověřeními své vlády, včetně zvyšování důchodů a minimální mzdy a propagace dalších sociálních výhod. Kdysi loajální voličská základna ČSSD.

„Babiš poskytl výsledky sociální politiky nejen v důsledku své vlády vedené ANO, ale také v důsledku svého osobního zásahu,“ řekla Karasková. „Snadno porazila ČSSD zapojenou do vlády.“

Profesor politologie na univerzitě v Mazari Lubomír Kobezek uvedl, že ČSSD nejenže ztratila podporu pro ANSS, ale také viděla, jak její tradiční elektorát odtrhla extrémní pravicová svoboda a přímá demokracie (SPD).

Podle nedávného průzkumu SPD ovládá asi 9-11% populace.

“SPD úspěšně provozuje kartu pro migraci a uprchlíky a mnoho levicových voličů se bojí imigrantů a uprchlíků,” řekl Kobezek.

Proč bojují čeští sociální demokraté?

Ale čeští sociální demokraté si prý také vytvořili vlastní neštěstí. Behe uvedl, že snahy strany modernizovat a přilákat mladší voliče selhaly, protože její členové byli většinou starší a konzervativní.

Navíc příznivci bývalého lídra ČSSD Miloše Zemana, nyní českého prezidenta, zmařili snahy o modernizaci.

“ČSSD je vůči nacionalistům a přistěhovalcům velmi nacionalistická a rasistická, ale prsa a krajní pravice jsou nejlépe připraveny přilákat voliče nacionalistickými náladami,” řekl Behe.

Strana je také hluboce rozdělena. Z kontroverzního rozhodnutí ČSSD v roce 2018 uzavřít koaliční smlouvu s Bobbym, kterého sužují obvinění z korupce, stále vychází několik divizí. Bobbyho první pokus o sestavení menšinové vlády po loňských všeobecných volbách nezískal parlamentní podporu.

John Hamasek – který vedl ČSSD na začátku roku 2018 a od té doby vykonával funkci ministra vnitra – řezá kontroverzní postavu.

“Mnoho členů strany ho nenávidí,” komentoval to Kobezek.

Od roku 2018 je členství ve stranách rozděleno v klíčových otázkách, od migrace po zahraniční politiku, a Hamas má údajně zájem rozvíjet užší vztahy s Ruskem a Čínou a rozvíjet témata v české politice.

Napětí vypuklo letos v dubnu, když tehdejší ministr zahraničí Tomáš Petříšek vedl vůdčí výzvu proti Hamasu v rámci ČSSD. Strana Hamas sice vyhrála referendum, ale neudělala nic, aby utlumila vnitřní rozpory strany nebo zlepšila její poškozený obraz.

V období před všeobecnými volbami 8. října došlo k vnitřním konfliktům ohledně kandidátních listin ČSST, přičemž do médií unikly osobní útoky na vůdce stran, což Kobezek označuje za „nebezpečné pro image strany“.

Nejhorší je, že Hamasek byl během předvolební kampaně málokdy znám a šušká se, že nyní hodně pije, řekl Kobezek.

Česká ústavní krize?

Pokles popularity ČSSD je klíčovým faktorem, proč někteří vědci spekulují o tom, že by se Česko po ústavní krizi příští měsíc mohlo dostat do povolební patové situace.

Navzdory své současné přítomnosti v referendu je nepravděpodobné, že by ANO získalo dostatek křesel k sestavení vlády samo. Pokud se ČSSD nepodaří získat dostatek hlasů pro vstup do parlamentu nebo propadnutí mandátů, sníží dosavadní koaliční uspořádání mezi oběma stranami a nechá ANO hledat nové partnery.

Ale dvě nové volební koalice vytvořené největšími opozičními stranami uvedly, že se nedohodnou na tom, aby byl Bobby premiérem, a že se mohou pokusit sestavit vládu. Krajně pravicová SPD také uvedla, že dohodu s Bobbym odmítne. Zatím není jasné, zda ostatní menší strany získají dostatek hlasů, aby získaly poslanecké mandáty.

Od nástupu do funkce v roce 2017 byla Bobbis sužována obviněními z korupce souvisejícími s jeho podnikatelským impériem Accroford, jedním z největších společných podniků v zemi. Největší protesty v roce 2019 po pádu komunismu prý potlačil Bobby, který je nyní považován za nejbohatšího muže země.

V dubnu audit Evropské komise zjistil, že Bobbies porušil střet zájmů při kontrole svěřeneckých fondů spojených s Agrofertem, což odmítl. Evropská unie (EU) vyšetřuje obvinění z praní peněz jejích společností. Podobná vyšetřování českých vyšetřovatelů se zastavila, ale mohla by pokračovat příští měsíc, pokud Bobis ztratí moc, čímž se zvýší volební stávky pro současného premiéra.

Aby to ještě více zkomplikoval, prezident Zaman řekl, že si nepřeje, aby dvě velké koalice již vznikly na začátku tohoto roku a že největší strana – nikoli volební aliance – by se pokusila sestavit vládní post. -Výběr

I kdyby sociální demokraté získali mandáty v parlamentu, není jasné, že jiná koalice ANO-ČSSD nebude schopna ovládat většinu ve sněmovně. Po roce 2018 spoléhaly Čechy a Morava (KSČM) na neformální podporu poslanců komunistické strany.

Česká republika proto směřuje k několikaměsíční politické nestabilitě. Pokles podpory sociálních demokratů není jen důsledkem kolapsu české politiky za poslední desetiletí, ale také faktorem této nejistoty.