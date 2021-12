Pokračují jednání o íránském jaderném programu s Teheránem se zaměřením na uvolnění sankcí

Koordinátor Mora říká, že do dohody zbývají týdny, nikoli měsíce

Írán tvrdí, že zrušení sankcí na prodej ropy je jeho nejvyšší prioritou

Pokrok ve vyjednávání byl zatím velmi pomalý

Mora říká, že rozhovory se během nového roku na tři dny zastaví

VÍDEŇ (Reuters) – Nepřímé rozhovory mezi Íránem a Spojenými státy o záchraně jaderné dohody s Íránem z roku 2015 byly v pondělí obnoveny, přičemž Teherán se soustředil na jednu stranu původní dohody a zrušil sankce navzdory malému pokroku v omezování jaderné dohody. činnosti.

Sedmé kolo rozhovorů, první za nového tvrdého íránského prezidenta Ebrahima Raisiho, skončilo před deseti dny poté, co do pracovního textu přidal některé nové íránské požadavky. Západní mocnosti řekly, že došlo k pokroku velmi pomalý Vyjednavači byli ‚týdny, ne měsíce‘ Zbytek před dohodou z roku 2015 ztrácí smysl.

málo zůstává Z té dohody, která zrušila sankce vůči Teheránu výměnou za omezení jeho jaderných aktivit. Tehdy z ní prezident Donald Trump v roce 2018 stáhl Washington, znovu zavedl americké sankce a Írán následně porušil a nadále porušuje mnoho jaderných omezení dohody.

„Pokud budeme v nadcházejících dnech a týdnech tvrdě pracovat, měli bychom dosáhnout pozitivního výsledku… Bude to velmi obtížné, bude to velmi obtížné. V Teheránu i ve Washingtonu budou muset být učiněna tvrdá politická rozhodnutí.“ Na tiskové konferenci to řekl koordinátor rozhovorů, vyslanec Evropské unie Enrique Mora.

Promluvil krátce poté, co zbývající strany dohody – Írán, Rusko, Čína, Francie, Británie, Německo a Evropská unie – v pondělí večer formálně zahájily kolo.

„Všechny delegace mají pocit naléhavosti, že by tato jednání měla být uzavřena v relativně rozumném čase,“ řekl Mora. „Opět nebudu zavádět omezení, ale mluvíme o týdnech, nikoli měsících.“

Írán se odmítá setkat přímo s americkými představiteli, což znamená, že ostatní strany musí navigovat obě strany. Spojené státy opakovaně vyjádřily frustraci z tohoto formátu a uvedly, že zpomaluje proces, a západní představitelé zůstávají podezřívaví, že Írán hraje roli při získávání času.

Dohoda z roku 2015 prodloužila dobu, kterou by Írán potřeboval k získání dostatečného množství štěpného materiálu pro jadernou bombu, pokud se tak rozhodne, minimálně na rok od dvou do tří měsíců. Většina expertů tvrdí, že nyní je méně času, než tomu bylo před dohodou, ačkoli Írán tvrdí, že chce ovládat jadernou technologii pouze pro civilní použití.

konec cesty

„Nejdůležitější pro nás je dosáhnout bodu, kdy bude možné íránskou ropu nejprve snadno a bez překážek prodat,“ citovala íránská média ministra zahraničí Hosseina Amirbada Allahiana.

Mora ale řekl, že se bude jednat o zrušení íránských sankcí a jaderných omezení.

Írán trvá na tom, že všechny americké sankce musí být zrušeny, než bude možné podniknout kroky na jaderné straně, zatímco západní vyjednavači tvrdí, že jaderné kroky a sankce musí být vyvážené.

Americké sankce snížily vývoz ropy z Íránu, který je jeho hlavním zdrojem příjmů. Teherán data nezveřejňuje, ale hodnocení založená na lodní dopravě a dalších zdrojích naznačují pokles z asi 2,8 milionu barelů denně v roce 2018 na 200 000 barelů denně. Jeden průzkum odhadoval export v červnu na 600 000 barelů denně.

Mora řekl, že se rozhodl obnovit rozhovory během svátků mnoha úředníků mezi Vánocemi a Novým rokem, aby neztrácel čas, ale dodal, že rozhovory se počínaje pátkem na tři dny zastaví, „protože zařízení nebudou k dispozici,“ s odkazem na luxusní hotel, který pořádá většinu jednání.

Když skončilo sedmé kolo, které zahrnovalo některé íránské požadavky, vyjednavači z Francie, Británie a Německa v prohlášení uvedli: „To nás přibližuje tam, kde rozhovory v červnu skončily,“ když skončilo předchozí kolo.

„Rychle se blížíme ke konci cesty pro tato jednání,“ dodali.

