Od tradičních po současné prvky

Olej na plátně od Wu Yi. Obrázek se svolením Tang Contemporary Art

Renomovaný čínský současný umělec Wu Yi odráží svou vnitřní inspiraci smíchanou s každodenní realitou prostřednictvím umění během „Diary of Inner Inspiration“ v Tang Contemporary Art Gallery do 11. června.

Po půl století byl Wu jedním z mála umělců, kteří úspěšně adaptovali tradiční čínské umění na něco modernějšího. Prošel fází imitace k dokonalosti v médiích včetně olejomalby, inkoustu a literárního psaní.

Tato výstava zobrazuje 21 nedávných děl ze série „Dunhuang“, včetně olejomaleb a akvarelů zobrazujících jeskyni Dunhuang 98 v Číně a příběhy předchozích inkarnací Buddhy. K vidění jsou také desítky olejomaleb vytvořených v Praze, Aštafenburku a Pekingu. V těchto dílech zobrazuje obrazy, které ho nejvíce dojímají – pouliční výjevy v Pekingu, čeští lidé v Praze, německá městská architektura v Aschaffenburgu, náboženské obrazy v Dunhuangu.

Jako malíř, který vetkává cestování do svého života, pocitů a práce, Wu často vytváří obrazy v malém měřítku, které lze snáze přenášet na cestách. Zcela se ponoří do každodenního života, ať je kdekoli. Skupiny malých obrazů nabízejí každodenní pohledy na jeho beduínského ducha.

Atmosféra v jeho díle je lehká, ale zajímavá a jemná, aniž by byla éterická. Obrazy jednoduše vyjadřují krásu země a blaženost lidského života.

Výstava je jako intelektuální cesta, která mísí živá fakta (příroda) a Luův umělecký talent (vnitřní inspirace), protože orientální cítění se odráží v jeho výrazné osobnosti v obrazech.

Tang Contemporary Art se nachází v místnosti 201-206 v River City Bangkok, Charoen Krung 24 a je otevřena od úterý do soboty od 11 do 19 hodin.