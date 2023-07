Ano, karlovarský filmový festival stále patří k nejlepším na světě

Jestli víš, víš… Pokud jsi byl pryč, vždycky se budeš chtít vrátit… Alespoň já to tak cítím. V České republice se koná velký filmový festival tzv Filmový festival v Karlových Varech – Slaví své 57. výročí, což z něj činí jeden z nejstarších festivalů na světě (původně založen v roce 1946). To je moje země Pátý Navštivte MFF Karlovy Vary (jak je známo – Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary) a vraťte se do tohoto krásného městečka uprostřed léta, abyste viděli další filmy a nasáli atmosféru večírku pro milovníky filmů. Karlovy Vary jsou známé město v kopcích západních Čech, nedaleko hranic s Německem. Je to jen 6 hodin vlakem z Berlína, kde bydlím, a ještě méně, když jedete přímo z Prahy. Je to akce A-list a první velký festival po Cannes v květnu, který nabízí nejlepší výběr z Cannes, včetně všech oceněných – Anatomie podzimuA Uvnitř žluté kokonové skořápkyA Perfektní dny, A mnoho dalších věcí. O KVIFF dnes píšu každý rok, protože je to opravdu skromný festival On je Jeden z nejlepších hráčů na celém světě.

To, co odlišuje tento filmový festival od ostatních, je to, jaký je to opravdový pocit jít do filmového nebe. Kromě malebného města, ve kterém se odehrává, a stále úžasné nabídky filmů z celého světa, je publikum na každém představení na MFF KV plné skutečných filmových fanoušků. Bez ohledu na to, v jakou dobu nebo film se bude promítat, každá show je plnohodnotná. Někdy pustí dovnitř další lidi sedící na podlaze nebo schodech jen proto, že budou sedět kdekoli a nechtějí nic zmeškat. Tito fanoušci jsou také Slušný Ze zkušenosti jen velmi zřídka vytahují telefony nebo mluví a vždy se zdají být plně zaujatí a soustředění na film na plátně před sebou. Je to vlastně docela inspirující vidět to, zvláště když se používání telefonu ve filmech po pandemii opět zhoršilo. Tento festival je pro Čechy příležitostí proniknout do světa kinematografie jako první, protože mnoho Čechů se sjíždí ze všech koutů země, aby sledovali nové filmy.

Moje největší výtka – židle jsou špatné. Po pár dnech strávených na festivalu mě začala bolet záda, protože židle na většině míst jsou hrozné. Na festivalu jsou asi čtyři místa, která jsou skutečnými kiny, která přebírají a využívají pro představení. Zbytek hlavních míst jsou skvělé staré hotely (např Grandhotel Pupp) nebo starožitná lázeňská sídla (např Lázně III) nebo velké zasedací místnosti. Bohužel do těchto míst dávají nejlevnější plastové židle a je těžké se na nich posadit. Letos jsem se byl podívat na argentinský film, který má tři hodiny delikventi (Což jsem miloval) Na místě se židlemi, které sotva měly tvrdé opěradlo a bylo těžké se přes ně dostat. Pochybuji, že je moje stížnost přiměje vyměnit židle, ale doufám, že jednoho dne nasadí lepší. Alespoň „Velký sál“ (což je jejich verze Théâtre Grande Lumiere v Cannes), který se nachází uvnitř slavného místa Hotel ThermalPěkné místo s pěknými sedadly a obrovskou obrazovkou. Vše, na čem opravdu záleží, je, že můžu sehnat lístky a dostat se na všechny ty filmy.

Na karlovarský filmový festival mě poprvé přivedl kamarád filmový kritik před lety. Od té doby, co jsem se v roce 2017 začal účastnit, předávám pochodeň a ze všech sil se snažím přiblížit ji více lidem. Sleduji také filmového kritika Robert Daniels, který poprvé šel v roce 2022 a vrátil se znovu v roce 2023. Každopádně jeho psaní miluji, ale jeho zpravodajství na KVIFF je obzvláště aktivní. Otevře se Jeho první recenzní článek roku S tímto krásným úvodem: „Ach, jak mi chyběly jeho klikaté dlážděné uličky, kanály a třpytivý renesanční styl. Ale nejvíc ze všeho mi chyběly jásající davy a spousta filmů.“ Vlastně, Roberte, opravdu. I když mi nevěříte, nejsem jediný, kdo šílí o tom, jak zábavný je tento český filmový festival. pro něj Závěr článku z roku 2022 Výmluvně také ztělesňuje to, co dělá MFF KV tak nezapomenutelným, když jednou navštívíte: „Zasáhla mě veselá nálada akce a velkorysost, kterou projevili ředitelé festivalu – prezident festivalu Jesse Bartoschka, výkonný ředitel Krzysztof Mucha a umělecký ředitel Karel Och – společně. s filmovou komunitou, která je tak dychtivá a vášnivá sdílet svůj festival se světem.“ Ano.

Kromě toho, že se do Karlových Varů přijedou podívat na filmy z Cannes, které jsem možná zmeškal, nebo na světovou premiéru něčeho, co by mohlo být dalším velkým mezinárodním průlomem, jsou jejich výběry každý rok retrospektivní. vždy odlišný. já Celkem uloveno na 11 filmů Během pěti dnů jsem byl ve městě a ještě pár dalších zkoušejících drželo tento víkend krok, protože se festival chýlí ke konci. Vždy se ujistím, že vidím alespoň jeden starý film na velkém plátně – to je jeden z nejdůležitějších aspektů velkých filmových festivalů. Hlavní letošní výstava je poctou filmům japonského mistra Yasuzu Masumura. Většina z nich o tomto režisérovi pravděpodobně nikdy neslyšela a neviděla jeho filmy a já se o něm, pravda, dozvěděl až ze samotného festivalu. Měl jsem štěstí, že jsem chytil jeden z 11 filmů, které promítali polibky (z roku 1957) a bylo to fantastické. Samozřejmě, jakmile to skončilo, zkontroloval jsem před odjezdem plán, jestli bych mohl vidět více Masumurových filmů, bohužel, neexistoval způsob, jak je zapadnout. V minulosti jsem sledoval některé české klasiky na velkém plátně, což je vždy zábavné. Je to osvěžující zážitek sledovat staré filmy tímto způsobem s úžasným publikem.

Není toho moc, co bych mohl napsat do takového příspěvku, než budu znít tak samolibě. Především, pokud milujete filmové festivaly, objednejte si výlet na KVIFF na rok a zažijte to na vlastní kůži… Dokud to bude možné, budu se vracet. Připadá mi to tak neskutečné, utéct z mého bytu navštívit toto nádherné lázeňské město a každé léto se podívat na skvělé filmy. Je to obohacující zkušenost, která mi dnes připadá životně důležitá pro mou každoroční rutinu, znovu potvrzuje, proč to dělám (mluvím o filmech pro život) a připomíná mi, proč jsem stále závislý na filmových festivalech. I když je špatné sezení, i když v Karlových Varech je těžké sehnat dobré veganské jídlo, pořád to stojí za to. Na filmech záleží, na publiku, na festivalu. Kino je stále důležité. A stále má moc nás vtáhnout do nezapomenutelných příběhů, svést nás všechny dohromady a naučit nás o světě, různých kulturách a různých úhlech pohledu. KVIFF je důkazem skutečného potenciálu festivalů a jejich důležitosti pro svět kinematografie. Pro více informací nebo pro zobrazení jejich sestavy navštivte kviff.com.