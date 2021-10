Bear Baron: Doppelbock New Glarus 10 let (a 10 měsíců) ve výrobě | pivo

Chris Drosner pro státní časopis



Nejnovější pivo New Glarus Brewing je na trhu již dlouhou dobu: 10 měsíců v jednom měřítku, 10 let v jiném.

Zdálo se, že účet zaplnil bohatý, opilý doppelbock. Minulý listopad tedy Dan Curry uvařil svůj první z toho, co nakonec skončilo 10 šarží Gyratoru fermentovaných za sebou do února, přičemž každé kvasilo a mělo zpoždění kdekoli od 10 do 16 týdnů.