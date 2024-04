Kanada nabíjí baterii před semifinálovým zápasem s Českem na mistrovství světa žen IIHF

UTICA, NY – Odpočinutá těla, ale připravená mysl jsou cílem kanadského ženského hokejového týmu.

Kanaďané zůstali mimo led, ale před sobotním semifinále mistrovství světa proti Česku a nedělním zápasem, kde chtějí hrát o zlatou medaili, se na palubovce vážně bavili.

Sledujte Kanada vs. Česko živě v sobotu v 19:00 ET/16:00 PT na TSN1/4 a streamujte na TSN.ca a aplikaci TSN.

„Vždy máte na mysli den zlaté medaile,“ řekl hlavní trenér Kanady Troy Ryan. „Vždy je to žonglování mezi tím, co je pro vás nejlepší dnes a zítra, a jak to ovlivní nebo ovlivní vaši zlatou medaili?“

Obhájce titulu USA se v sobotním odpoledním semifinále střetne s Finskem, večer pak s Kanadou proti českým bronzovým medailistům z let 2022 a 2023.

Nedělními zápasy o medaile Kanada dokončí turnaj tak, jak začala, hrát proti sobě do 24 hodin.

Kanaďané už potřetí odehrají dva zápasy v tolika dnech. Pátek byl jejich čtvrtým dnem bez bruslení od začátku 12denního turnaje.

„Pokud jste unavení, nemáte v tom hlavu,“ řekl hlavní trenér. „Dostanete mnohem více z toho, že máte mentálně čistého, dobře odpočatého sportovce, který rozumí konceptům, které se snažíme naučit, nebo vypadnete z našich her, než unavený sportovec, který se dostal k tréninku ve svých 20 letech. Minuty.“

Namísto týmové porady se trenéři setkávali individuálně s útočnými lajnami a obrannými dvojicemi.

„Může to být trochu více rozjeté, takže situace, o kterých mluvíme, nejsou jen skupinové nápady, ale jsou to věci, které jsme zažili během této akce,“ řekl Ryan.

Česko trénuje bývalá obránkyně kanadského týmu Carla MacLeodová.

Dvojnásobný zlatý olympijský medailista bude v sobotu poprvé trénovat proti svému bývalému týmu v zápase play off mistrovství světa.

Ann-Rene Despiens vyřadila 13 zákroků, když Kanada porazila ve skupině A Čechy 5:0.

„Zjistil jsem, že existují části naší hry Czechia, které jsme od našich hráčů chtěli,“ řekl Ryan.

„Byly oblasti, kde byl na puk neúnavný tlak, skoro jako při lovu a s dobrými detaily hole, ale jakmile jsme získali držení míče, bylo málo klidu a trpělivosti.“

Emerance Maschmeyer zahájil čtvrtfinálovou výhru 5:1 nad Švédskem, podporovanou Kristen Campbellovou, přičemž se očekává, že Desbians zahájí oba víkendové zápasy.

Kanadské střílení gólů je rozprostřeno mezi tucet hráčů. Christine O'Neill je bodovým lídrem týmu se dvěma góly a třemi asistencemi. Obránce Renata Faust vede se třemi góly.

Kanada předčila svého soupeře 17:3, ale utrpěla prohru 1:0 v prodloužení s USA a vzdala 30 střel, což naznačuje, že stále potřebuje vyhrát úvodní kolo, pokud ji obhájci titulu dostanou až na hranici možností.

Kanaďané byli druzí za USA ve střelách na síť, ale efektivita skórování Američanů byla 11,5 procenta oproti Kanadě 8,81. Přesilová hra Kanady skončila předposlední v poměru 1:14 mezi 10 národy.

„Máme před sebou ještě hodně práce a víme, že jsme v tom dobří,“ řekla kanadská útočnice Laura Staceyová.

„Být soudržným týmem, být silným týmem odshora dolů, to je způsob, jak vyhrát šampionáty.

„Hodně jsme mluvili o tom, že jsme úspěšným týmem z různých oblastí, jako je skórování z obrany, skórování zpod brankové čáry, hledání různých způsobů, jak vytvořit útok a pak hledat způsoby, jak dostat puk z vlastní sítě. Dokonce.“

Marie-Philippe Poulin, MVP turnaje 2023 Sarah Fillierová a MVP olympijských turnajů 2022 Brian Jenner ještě nepostoupili s celkovým počtem dvou gólů v pěti zápasech.

Poulin před reprezentační přestávkou vynechal tři zápasy PWHL Montreal kvůli nezveřejněnému zranění. Ryan ve čtvrtfinálové výhře nad Švédskem navýšil kapitánské minuty na turnajové maximum 17:22.

Tato zpráva od The Canadian Press byla původně publikována 12. dubna 2024.