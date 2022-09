Lunární raketa Artemis 1 NASA prošla kritickým testem doplňování paliva

Lunární raketa Artemis 1 od NASA prošla ve středu (21. září) důležitým testem doplňování paliva, což ji potenciálně udrží na cestě k plánovanému startu 27. září.

Artemis 1 Vyšle bezpilotní kapsli Orion na oběžnou dráhu Měsíce pomocí obra vesmírný startovací systém střela (SLS). NASA se pokusila spustit misi 3. září, ale předtím byla přerušena únik kapalného vodíkového paliva Při „rychlém odpojení“ v základní fázi SLS spojuje rozhraní raketu s palivovým potrubím z pohyblivé odpalovací věže.

Tým Artemis 1 Výměna dvou těsnění Rychlou kapitolu otočte na 9. září a poté naplánujte test tankování, abyste zjistili, zda oprava funguje. Tento test proběhl ve středu na odpalovací rampě 39B v Kennedyho vesmírném středisku NASA (KSC) na Floridě a přinesl pro misi dobré zprávy.

„Všechny cíle, které jsme si stanovili, abychom dosáhli, jsme dnes dokázali,“ řekl Charlie Blackwell-Thompson, ředitel startu Artemis, s Exploration Ground Systems v KSC, v krátkých poznámkách po středečním testu. den.

To neznamená, že vše proběhlo v pořádku. Například netěsnost při rychlém odpojení se znovu objevila při plnění kapalného vodíku. Ale týmu se to podařilo vyřešit; Rychle zahřály separaci, což jí umožnilo „znovu stabilizovat“ a snížit míru úniku na přijatelnou úroveň.

Personál Artemis 1 také zaznamenal jiný únik vodíku při „předtlakové zkoušce“, která byla rovněž součástí středečních aktivit. Tento test „umožnil inženýrům kalibrovat nastavení používaná k přizpůsobení motorů během konečného počítání a ověřit plány před dnem startu, aby se snížilo riziko plánu během odpočítávání dne startu,“ uvedli představitelé NASA. Vysvětleno v příspěvku na blogu (Otevře se na nové kartě) Po dokončení testu.

Představitelé agentury uvedli, že tento druhý únik byl menší než ten druhý a tým Artemis 1 jej dokázal udržet pod kontrolou.

NASA se v současné době dívá na 27. září jako na cíl pro start Artemis 1 s možným datem zálohy 2. října. A je příliš brzy na formální závazek k některému z těchto termínů navzdory středečnímu úspěchu, řekl Blackwell Thompson.

„Myslím, že vezmeme data a půjdeme se podívat, co nám říkají,“ řekla. Ale dodala: „Dnešní test mě velmi povzbudil a překonal všechny naše cíle.“

Některé další věci by měly jít cestou Artemis 1, takže mise započne také v příštích několika týdnech. Spolupracovat musí například počasí, a to na floridském vesmírném pobřeží není nikdy jisté. Mise musí také získat výjimku z certifikace Flight Termination System (FTS), která je navržena tak, aby zničila SLS, pokud se během startu odchýlí od svého kurzu.

The US Space Force , která dohlíží na východní dostřel rakety, získala certifikaci FTS Artemis 1 na 25 dní a čas vypršel. Mise požádala o výjimku; Pokud nebude uděleno, masivní střela z Pad 39B bude muset být vrácena do budovy montáže vozidel v KSC, což je jediné místo, kde může proběhnout rehabilitace.

„Právě teď jsme stále v procesu technických jednání s Range,“ řekl Tom Whitemaier, přidružený zástupce administrátora NASA pro vývoj společných průzkumných systémů, během pondělní tiskové konference (19. září) s odkazem na výjimku. Situace. „Byla velmi produktivní a spolupracovala.“

Artemis 1 již obdržel jednu výjimku od FTS, která prodloužila certifikaci z 20 dnů na 25 dnů.

Pokud vše půjde dobře s Artemis 1, Artemis 2 vypustí astronauty kolem měsíc V roce 2024 Artemis 3 za rok nebo dva umístí boty poblíž jižního pólu Měsíce. The Artemis Program má v konečném důsledku za cíl vytvořit dlouhodobou lidskou přítomnost na Měsíci a v jeho okolí a využít při tom získané dovednosti a znalosti k přepravě astronautů na Mars koncem 30. nebo začátkem 40. let 20. století.