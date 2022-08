Check-in je druhým úspěchem

Hokejoví bohové byli Dánsku nakloněni, když se Češka vyrojila před sítí. Přes několik otřesů před sítí – v jednu chvíli Adela Sabovalijevová dostala hůl jen milimetry od brankové čáry za Jensenovou, ale nedokázala ji doklepnout – zůstalo skóre nerozhodné. Česko zasáhlo Dánsko 23 střelami.

„Myslím si, že Dánsko hrálo od začátku dobře, jen jsme si nedokázali najít cestu, takže jsme si hru usnadnili a snažili se dát více puků do sítě,“ řekla Mrázová. „Myslím, že posouvání puku je opravdu důležité, samozřejmě máme hlad po skórování a jsme na sebe opravdu nadšení.“

Češka v přední linii ve složení Sabovalivová, Mrázová a Milinková za celý zápas nakombinovala 20 střel a nechala svůj tým svědit vstřelit další branku. Ten gól nakonec padl až ve druhé třetině při přesilovce 5 na 3, kdy se Mlynková a Mrázová propojily v kluzkém souboji. Mlynková předala puk za dánskou síť Mirasové, která ho následně poslala přes Řecko Mlynkové, aby zařídila svůj druhý gól na turnaji.

„Vždy o tom mluvíme, buďte neodbytní, mějte hlad,“ řekla Milinková. Ona a Mrázová jsou nadšené z chemie, kterou mají se Sabovalivovou. „Na ledě se najdeme. Prostě hrajeme dál svou hru a na konci dne se to vyplatí, takže jsme za to vděční.“

Svou druhou branku v utkání vstřelila i obránkyně Daniela Bejšová, která zasáhla od modré čáry a na začátku třetí třetiny obhodila dánského křídelníka a upravila skóre na 3:1. I přes pomalý rozjezd nasbírali Češi do konce utkání 49 střel a také dvě pozdní přesilovky Mikaely Bejlové a Bejšové.

„Věděli jsme, že hrajeme proti týmu, který je velmi dobrý v posouvání puku. Chtěli náš tým rozprostřít a my jsme se tomu snažili držet stranou. Chci říct, 5 na 5 to bylo 1:1 a měli jsme devět.“ PKs a skórovali na čtyřech,“ řekl Edlund. „Hrajeme proti přesile. Upřímně si myslím, že jsme si zasloužili dát ještě pár takových šancí. Zasloužili jsme si víc, když jsme se podívali na snahu, kterou jsme vložili, ale v prvních dvou zápasech to tak nebylo. Ale v posledních dvou zápasech využijeme tuto nepřízeň ve svůj prospěch.

Nyní v polovině úvodního kola Česko nadále vede skupinu B se šesti body, zatímco Dánsko ve skupině B ještě nezískalo jediný bod.