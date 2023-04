Dr. George NagobadesLékař amerického olympijského hokejového týmu z roku 1980 a člen Síně slávy amerického hokeje zemřel v pátek ve věku 101 let, uvádí U.S. Hockey League a University of Minnesota.

Nagobad byl lékařem amerického olympijského mužského hokejového týmu v letech 1968, 1972, 1980, 1984 a 1988. Je nejlépe známý jako pravá ruka trenéra. Herb Brooks na Lake Placid Games v roce 1980.

Jak je znázorněno ve filmu „Miracle“ z roku 2004, Brooks Nagopades podal stopky před předposledním zápasem proti Sovětskému svazu.

„Pane doktore, musíme mít nohy,“ řekl mu Brooks podle knihy „The Boys of Winter“, knihy o týmu Miracle on Ice. „Potřebujeme krátké směny. Je to jediný způsob, jak je můžeme porazit. Žádná směna nemůže trvat déle než 35 sekund (alespoň o 10 sekund kratší než normální směna). Pokud byl někdo na ledě déle, chci tě aby mě vytáhl za rukáv.“

Podle knihy jsem „neměl ani vidět hru,“ řekl Nagobadze. „Byl jsem příliš zaneprázdněn koukáním na hodiny.“

Nagobadové k tomu donutili Brookse Mike Eruzione Byl kapitánem týmu a vytvořil si blízký vztah s brankářem Jime Craig. Craig žil před olympiádou v suterénu Nagopadzu, podle „The Winter Boys“.

Nagobad také sloužil jako lékař týmu mužů na University of Minnesota od roku 1958 do roku 1992. Brooks byl hráčem na University of Minnesota od roku 1955 do roku 1959 a trenérem od roku 1970-79. Brooks zemřel při autonehodě v roce 2003.

Nagobadze byl také týmovým lékařem na prvním ženském mistrovství světa v roce 1990, kde Kanada ve finále porazila Spojené státy.

Narodil se v Lotyšsku a do Spojených států se přestěhoval na počátku 50. let po získání lékařského diplomu v Německu.

V roce 2010 byl uveden do Síně slávy amerického hokeje.

V roce 2003 udělila Mezinárodní hokejová federace Nagobadům Cenu Paula Loicqa, která vyznamenává osobu, která „vynikajícím přínosem pro IIHF a mezinárodní hokej“.