Vesna „Not Your Puppets“: Otázky a odpovědi z Eurovize

Napsal Mark Savage

Hudební zpravodaj BBC

12. května 2023

Tento týden každý den mluvíme s jedním z hlavních uchazečů o soutěž Eurovision Song Contest 2023.

V našem předposledním chatu jsme zastihli dívčí skupinu Vesna, jejíž feministická hymna My Sister’s Crown se díky svému krkolomnému refrénu: „Nejsme tvoje panenky“ probojovala do úterního finále.

Přestože reprezentují Českou republiku (dříve ČR), šestice je vlastně nadnárodní počin.

Rapper Tanita je Bulhar, baskytaristka Teresa je Slovenka a pianistka Olesya je Ruska, zatímco skladatel Patrici Kauk, bubenice Markéta a houslistka Bára jsou Češky.

Na Eurovizi se dokonce spojili s Ukrajinkou Katerynou Vachenko – jejíž sbor je zpíván v ukrajinštině jako poselství solidarity s jejich válkou zničeným evropským sousedem.

Fanoušci, oblečení v růžových oblecích, s culíky dlouhými až po zem, se kapelou hemží, když dorazí do tiskového střediska Eurovize. Po nafocení nekonečné série fotek na Instagramu, videí TikTok a záběrů BeReal se posadili, aby probrali své zkušenosti z Eurovize.

Právě jste byli napadeni! Děje se to teď všude?

Patrice: Ano! Pořád se cítí trochu šíleně. Jsme ale velmi rádi, že naše zpráva byla pochopena. O tom je Eurovize. Takže když fanoušci vyjdou a píseň milují, nemohli jsme být vděčnější.

Jak probíhal celý trénink a semifinálový proces?

Patrice: To je opravdu v pořádku. Cítíme se zakořenění na pódiu a cítíme se klidně. Myslím, že jsme připraveni na finále.

Jak divné je tančit místo hraní na své nástroje na pódiu?

Olesya: Je to velmi zvláštní – protože donedávna jsme na pódiu předstírali, že hrajeme na hudební nástroje, a bylo to jako, kde je zvuk? [The technical complexity of Eurovision means that all songs are sung to a backing track]. Ale teď, když všichni tančíme, můžeme vyjádřit své pocity prostřednictvím našich pohybů. READ Exkluzivně: Český stop-motion čaroděj natočil 'I myši patří do nebe'

Jsem bubeník a když mě někdo požádá, abych vstal a zatancoval, řeknu: „Jsem v pořádku, díky. Jen zůstanu schovaný za soupravou.“

Tanita: Naštěstí náš bubeník má skvělé pohyby, takže nemáme žádný problém.

Patrice: Vždycky říkáme, jak je legrační, že naši první veřejnou taneční show bude sledovat 60 milionů lidí a druhou, ve finále, bude sledovat 200 milionů lidí. Pro začátečníky je to velmi dobré!

Stylizujete tyto úžasné copánky v délce podlahy, které jsou součástí vaší taneční rutiny.

Tanita; Tomu říkáme focení vlasů! Trénovali jsme tři měsíce.

Už někdo narazil?

Patrice: Ne, pečlivě jsme plánovali, že copánky nebudou delší než naše kotníky. Zakopnutí se samozřejmě stalo v našich nočních můrách, ale v reálném životě se to nikdy nestalo. A to se nestane.

zdroj obrázku, Sarah Louise Bennett/Evropská vysílací unie Komentář k fotce, Vystoupení kapely bylo oblíbeným publikem v Liverpool Areně v úterním semifinále

„My Sister’s Crown“ je opravdu silná píseň. Můžeš nám říct něco málo o textu písně?

Patrice: Naším posláním je bránit ty lidi, kteří jsou uráženi nebo pošlapáváni. Pokud vidíme, že je někdo zatlačen do kouta nebo je mu odebrána koruna, máme pocit, že je to špatně.

Má tedy poselství zmocnění – což můžete vidět v našem sesterství. Může se to ale týkat i komunity nebo země, která prochází těžkým obdobím.

Když sbor zpívá ukrajinsky, je to opravdu silná fráze.

Patrice: To je pravda. Když zpíváme „Stojíme za tebe“ v ukrajinštině, podporujeme tento slovanský národ poselstvím ze všech ostatních slovanských provincií.

Existuje ženský princip solidarity a soucitu s ostatními, a když vidíte, že jsou zanedbávána základní lidská práva, je to velmi bolestivé.

Hrajete spolu od roku 2016. Jak se kapela vyvíjela?

Tanita: Všichni jsme se potkali na hudební škole v Praze, ale všichni pocházíme z jiných zemí.

Patrice: Už jsme doma vydali dvě alba a hudba obvykle zobrazuje to, čím si procházíme jako kapela, jako ženy. Jak jsme vyspělejší, vidíme svět jiným způsobem, takže každá deska odráží tento růst a myslím, že jak čas plyne, je to čím dál tím víc.

Například teď, když jsme měli možnost ukázat naši hudbu celému světu, rozhodli jsme se vytvořit EP, které kombinuje další slovanské jazyky.

Slyšel jsem zprávy, že přijede v neděli

Patrice: Ano, vyjde to den po Eurovizi.

Olesya: Možná! [Laughter]

Komentář k fotce, Skupina vydala již dvě alba, absolvovala turné s Aurorou a spolupracovala s Filharmonií Hradec Králové

Nejlepší výsledek České republiky na Eurovizi je šesté místo, ale spekuluje se, že byste to mohli zlepšit. Vleze vám to do hlavy?

Patrice: Pokaždé, když jdeme na pódium, pár okamžiků předtím, než začneme, vytvoříme kruh a připomeneme si: „Není to o tom být perfektní. Není to o tom, že bychom se trápili, jestli uděláme chyby nebo neděláme chyby.“ Opravdu jsme tady šířit zprávu a stalo se. Opravdu je.

Takže pokud to lidé milují a rozumí tomu – pokud se to dotkne jejich srdcí – pak je to naše vítězství.

Patrice, vím, že jsi velký fanoušek Taylor Swift…co bys udělal, kdyby zavolala a požádala o spolupráci?

Patrice: Ach můj bože. Nechceš, abych se ti dostal do mikrofonu, aleAhhh‚! Určitě by mohli přijít. Je to geniální skladatelka. Nechápu, jak jsi dokázal napsat dvě alba během jednoho roku!

Abych byl spravedlivý, bylo to v uzamčení. Všichni jsme měli příliš mnoho času.