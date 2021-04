Jacob Vrana z Red Wings dal proti Dallasu čtyři góly

Nově získaná továrna na dovednosti, Jacob Vrana, ve čtvrtek večer explodovala se čtyřmi góly Red Wings proti hvězdám. (Team Fuller-USA Today Sports)

Někdy hráči chvíli trvá, než si zvykne na své nové barvy.

Ale pro Nejzajímavější obchod v této sezóně – Dohoda, ve které Washington Capitals převzal Wing Anthony Mantha z Detroitu Red Wings za menší křídlo v Jacobovi Vranovi – to rozhodně není tento případ.

V prvních čtyřech zápasech Manthy s Washingtonem vstřelil gól v každém z nich. Okamžitě způsobil, že generální ředitel Capitals Brian MacLellan vypadal jako génius tím, že přidal zkušenější útočnou sílu k již tak vynikajícímu týmu. Ale nyní byl do jeho plánů hoden malý klíč, aby se zbavil jasného vítěze termínu.

Během zápasu ve čtvrtek v noci proti Dallasu Stars Vrana kohouta zabloudila čtyřnásobným rozsvícením lampy. Některé jsou úžasné.

Jeho první scéna byla vítaná, protože český útočník absolutně zlomil míč a poslal ho kolem hvězdného brankáře Antona Khodopina.

Po vynikajícím jídle od krajana Philipa Zadiny vyhodila Vrana do vzduchu výsledkovou listinu. Nakonec dal další tři góly Během posledních dvou kouzel jsem pomohl Red Wings vyhrát 7-3.

Toto je 34. hra se čtyřmi brankami pro hráče za posledních deset let.

S přesností podobnou laseru a schopností založit celou jeho tělesnou hmotnost za výstřelem to pro 25letého není nic nového. Za poslední tři sezóny vstřelil Vrana 65 gólů za pouhých 194 her. Vzhledem k jeho roli bývalého hráče ve velkém kádru je umisťování 25 gólů v sezónách, jako by to nebylo nic, naprosto fantastické.

Nyní v Detroitu, s tolika příležitostmi, bychom mohli být Stačí letmý pohled Síly na skórování, kterou Vrana vlastní.

Red Wings i Stars flirtují s vyloučením ze soutěže v play-off a v této krátké sezóně zbývá hrát více než tucet zápasů, Wings jsou dalším párem L, kteří oficiálně zvítězili.

Ale hej, přinejmenším Detroit má teď chlapa, který umí vystřelit puk.

