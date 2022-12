Zápas Army-Navy se vrací do Philadelphie jako součást nabitého víkendu

V sobotu odpoledne se na Lincoln Financial Field vrací 123. zápas mezi armádou a námořnictvem. Jeden z nejhistoričtějších fotbalových zápasů v zemi se ve Philadelphii hrál 89krát a je to poprvé, co se město vrátilo od roku 2019! Pro mnoho lidí je to víc než jen fotbal: Je to pro celoroční vychloubání se pro ty, kteří mají vazby na vojenské akademie. Historicky obvykle říkáme „zahoď rekordy obou týmů“, i když letos oba týmy bojovaly s tím, že námořnictvo drží ve hře bilanci 4-7, zatímco armáda také zklamala s rekordem 5-6. Ale když se na hřišti potkají dva fotbalové týmy, tihle kluci to nechají na hřišti všechno. První setkání mezi oběma akademiemi se konalo v roce 1890 a námořnictvo vedlo sérii 62-53-7. Zatímco ani jeden tým nesměřuje ke hře bowlingu, tento má vždy pole pro velký College Football Bowl! Každý rok The Locker Room with Billy Schweim vždy vzdává úctu této pověstné rivalitě a nezapomeňte si naladit hru na 973 ESPN FM Rádiu a také vysílání na 973 ESPN Mobile App!

Eagles vedou 11-1 a vypadá to, že minulý týden vyhráli Bayan proti Tennessee a dali skóre 35-10. Je to nejlepší tým v NFL a my si zrekapitulujeme zápas minulé neděle a navážeme na nedělní zápas proti New York Giants o tomto víkendu! V neděli bude The Locker Room s Billym Schweimem živě vysílat z Creekside Tavern v Marmoře předzápasovou show Eagles, Je charakterizováno Návrhy Miller Lites v hodnotě 3 $ a džbány Miller Lite v hodnotě 8 $! Včera je váš domov Eagles a my vás zveme, abyste se k nám připojili v této skvělé hře NFC East rivality!

V sobotu Mike Carlin Show Připojte se ke mně ve studiu na velké ukázkové show Army and Navy! Představení začínáme s prvním Fotbalista námořnictva Mike Herron; Mikeův příběh přesahuje hru a bývalý fotbalista Absegami nás nastartuje správnou nohou. Pak uslyšíte od Sportswriters Consigliere Dave Sharapan přinesl do you by Dino’s Subs & pizza of Margate; Šarapani Podívejte se o víkendu na Las Vegas s jeho postřehy ze sázkových her. v V 11 hodin si popovídáme s bývalým trenérem fotbalistů Navy SEAL Paulem Johnsonem. Týmy trenéra Johnsona nikdy neprohrály s Army (6-0) a my od něj uslyšíme, proč byl tento zápas výjimečný. Pak, aby to bylo spravedlivé, skončíme u Rozhlasový hlas Černých rytířů v Hudson Rich DiMarco!

Tuto neděli bude The Locker Room s Billym Schweimem živě vysílat z Creekside Tavern na Roosevelt Boulevard v Marmoře na předzápasovou show Eagles. Přidejte se ke mně, ex Trojnásobný All-Big Ten Linebacker a NFL LB Brad Quast plus Mike Carlin A my vás připravujeme na Eagles Football. Každou neděli o něm slyšíme Fox 29 News Sportovní moderátor Scott Grayson Přináší vám Van Brill Bulls S herními klíči k vítězství Eagles. Ve druhé hodině se dostáváme k vyřešení Fantasy Football s mým vlastním Guru fantastického fotbalu Brian Hartley Přináší vám Badulla Freemasonry. Učitel nám říká, s kým hrajeme ve 14. týdnu NFL.

To vše a ještě více si tento víkend v The Locker Room s Billym Schweimem můžete naladit každou sobotu a neděli od 10:00 do poledne na rádiu ESPN 97.3.

