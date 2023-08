Česko podporuje Zelenského 10bodový mírový plán – EURACTIV.com

Česká republika plně podporuje desetibodový mírový plán předložený ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a je připravena pomoci jej realizovat, uvedl v pondělí český ministr zahraničí Jan Lipavskij (Piráti, Zelení).

O české roli při realizaci projektu hovořil Lipavský při pondělním setkání s vedoucím české ambasády. Ve stejný den se v Praze setkal i se svým ukrajinským protějškem Dmytrom Kulebou.

„Plně stojíme za mírovým plánem prezidenta Zelenského. „Toto je jediné východisko z největší války na evropské půdě od konce druhé světové války,“ řekl Lipowski.

Zelenskyj loni na podzim nastínil desetibodový mírový plán. Plán počítá s jadernou bezpečností, bezpečností potravinovou a energetickou bezpečností, obnovením územní celistvosti Ukrajiny a úplným stažením ruských jednotek.

Česko se bude aktivně zapojovat zejména do prvního bodu – jaderné a radiační ochrany.

„Spolu s Francií jsme byli zvoleni spolupředsedy první skupiny pro jadernou energetiku a radiační ochranu. To je úspěch, je to pocta naší roli. Je to odpovědnost, kterou musíme dostát,“ řekl Lipavský.

Skutečnost, že Česko bude spolupředsedat Radě pro jadernou bezpečnost, je podle Lipavského přímým důsledkem mírových jednání z 5. až 6. srpna v saúdskoarabské Džiddě.

„Jsme ve vynikající pozici, abychom tuto funkci vykonávali,“ řekl Lipavský s tím, že země má hluboké znalosti o agendě jaderné bezpečnosti.

Ukrajinský ministr zahraničí Kuleba dodal, že obě země by mohly spolupracovat v jiných oblastech, aby „zlomily pozici Ruska v regionu“, konkrétně v Africe.

(Aneta Zachová | EURACTIV.cz)

Přečtěte si více s EURACTIV