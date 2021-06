Technické problémy brání astronautům v instalaci nových solárních panelů na vesmírnou stanici

Během téměř sedmhodinového výstupu do vesmíru měli astronaut NASA Shane Kimbrough a evropský astronaut Thomas Bisquet nainstalovat první ze šesti Zaváděcí solární pole ISS s názvem iROSA, které upgradují šest z osmi energetických kanálů na vesmírné stanici.

Astronauti však čelili několika problémům. Asi po třech hodinách ve vesmírném chodníku ztratil Kimbrough data na svém zobrazovacím modulu skafandru a byl požádán, aby se vrátil do přechodové komory vesmírné stanice, aby restartoval systém a obnovil jej. Pak došlo k dočasnému nárůstu tlaku na Kimbřině skafandru, který se brzy poté stabilizoval, ale stál astronauty drahocenný čas.

Poté, co astronauti přesunuli sluneční pole na montážní konzolu, nebyl jeden z panelů vyrovnán na stojanu, když se rozvinul, podle úředníka NASA pro veřejné záležitosti Garyho Jordana. Astronauti pořídili fotografie k vyhodnocení pozemními týmy a již neměli čas na dokončení posledních kroků – instalace elektrických kabelů a posledních šroubů, které nechaly sluneční pole zhasnout.

Rob Navias, důstojník pro veřejné záležitosti NASA, během webového vysílání vesmírné cesty uvedl, že astronauti byli poté instruováni, aby pole složili zpět a „nainstalovali je na místo v bezpečné konfiguraci“, kde zatím zůstanou.

Zatímco aktuální solární pole vesmírné stanice jsou stále v provozu, napájejí vesmírnou stanici již více než 20 let a po dlouhodobém vystavení vesmírnému prostředí vykazují určité známky opotřebení. Pole byla původně navržena tak, aby vydržela 15 let.

Tito dva astronauti měli v neděli pokračovat v modernizaci iROSA během svých vesmírných výjezdů. Navias uvedl, že manažeři a inženýři misí ISS budou mít „diskuse asi příští den o dalším postupu“.

Nová pole iROSA dorazila na vesmírnou stanici 5. června poté, co byla vypuštěna na 22. zásobovací misi nákladu SpaceX Dragon. Minulý čtvrtek byl k odstranění solárních polí z kosmické lodi použit robotický robot Canadarm2 vesmírné stanice. Pole byla přehozená jako koberec a byla široká 340 lb (340 lb) a 3 m (10 ft).

Očekává se, že pole bez povrchové úpravy budou přibližně 63 stop (19 m) dlouhé a 20 stop (6 m) široké.

Na ochranu astronautů při práci kolem elektrických vodičů provedla pozemní posádka předpovědi plazmy, aby určila, jaký typ elektrického náboje bude mít vesmírná stanice při chůzi, podle Keitha Johnsona, důstojníka ve vesmírném prostoru.

Kovové strany kosmických skafandrů byly také zakryty, aby se zabránilo kontaktu s kovy, které by mohly způsobit úraz elektrickým proudem. Výlet do vesmíru byl načasován tak, aby obří sluneční pole byla ve tmě a nevytvářela energii.

Středeční výstup do vesmíru nebyl poprvé, co Kimbra a Bisquet společně kráčeli před vesmírnou stanicí. Byli na vesmírné stanici v roce 2017 a předtím společně provedli dva výstupy do vesmíru, aby vyměnili staré nikl-vodíkové baterie za nové lithium-iontové baterie s dlouhou životností.

Nová solární pole mají být umístěna před starými. Tím se zvýší celkový výkon dostupný pro vesmírnou stanici ze 160 kW na 215 kW. Je to také dobrý test pro nová solární pole, protože tento stejný design napájí části měsíční základny Gateway, což pomůže lidem vrátit se na Měsíc skrz Program Artemis NASA v roce 2024

“Exponovaná část starých polí bude i nadále generovat energii souběžně s novými poli, ale nová pole Iris obsahují účinnější solární články než naše původní,” řekla Dana Weigel, zástupkyně ředitele Mezinárodní vesmírné správy. program stanice. „Mají vyšší hustotu energie a společně mohou generovat více energie, než naše původní skupina, když byla nová, sama o sobě.“

Nová pole budou mít podobnou životnost 15 let. Jelikož se však očekávalo, že degradace původních polí bude horší, bude tým sledovat nová pole, aby otestoval jejich skutečnou životnost.