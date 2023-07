Vědci našli jednoduchý a účinný způsob, jak omezit lékařské chyby

Důvěřujeme svým lékařům svým životem, ale smutnou a děsivou pravdou je, že lékaři se často mohou mýlit. Přibližně 100 000 Američanů ročně zemře na lékařské chyby a nedávné studie zjistily, že 10 až 15 % všech klinických rozhodnutí týkajících se diagnózy a léčby pacienta je nesprávných.

Tým výzkumníků vedený Damonem Cintolou, profesorem a ředitelem Network Dynamics Group na Annenberg School for Communication na Pensylvánské univerzitě, našel jednoduchý a účinný způsob, jak snížit chyby v diagnostice a léčbě pacientů -; Pomocí strukturovaných sítí propojte lékaře s ostatními lékaři.

Ve studii zveřejněné dnes v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), vědci sdíleli výsledky víceleté studie zahrnující téměř 3000 lékařů z celých Spojených států.

Zjistili, že když jim byla předložena případová studie a byli požádáni o doporučení diagnózy a léčby pro pacienta, lékaři, jejichž diagnostická rozhodnutí byla anonymně prezentována jejich vrstevníkům, byli ve svých doporučeních v průměru přesnější než lékaři, kteří se rozhodovali sami.

Jednoduše řečeno, lékaři dělají méně chyb, když mají podpůrnou síť.

Velkým nebezpečím těchto sítí pro sdílení informací je to, že zatímco někteří lékaři se mohou zlepšit, může to mít zprostředkující efekt, který povede lepší lékaře k horším rozhodnutím. Ale to se nestane. Namísto regrese k průměrnosti dochází k neustálému zlepšování: nejhorší lékaři se zlepšují, zatímco ti nejlepší se nezhoršují. „ Damon Cintola, Elihu Katz profesor komunikace, sociologie a inženýrství

Spoluautorka studie Elaine Khong z University of California, San Francisco a San Francisco General Hospital and Trauma Center říká: „Stále si uvědomujeme, že klinické rozhodování musí být vnímáno jako týmové úsilí zahrnující mnoho klinických lékařů a také pacienta. Tato studie zdůrazňuje, že mít k dispozici další klinické lékaře pro konzultace v okamžiku rozhodování zlepšuje klinickou péči.“

Více než jen moudrost z klinického davu

V průběhu několika měsíců výzkumníci testovali klinická léčba a diagnostická rozhodnutí pomocí aplikace, kterou vytvořili a distribuovali na App Store společnosti Apple speciálně pro tento účel.

Po přihlášení do studie a stažení aplikace byli lékaři požádáni, aby ohodnotili klinický případ-; Na základě zdokumentovaných skutečných případů pacientů -; přes tři kola. Na začátku každého kola si lékaři přečetli případovou studii a poté dali dvě minuty na zodpovězení dvou otázek.

V první otázce lékaři odhadli pacientovo diagnostické riziko (např. jaká je pravděpodobnost, že pacient bude mít bolest na hrudi v důsledku srdečního infarktu během příštích 30 dnů?) na stupnici od 1 do 100. Druhá otázka přiměla lékaře k doporučení vhodné léčby mezi několika možnostmi (např. odeslání domů, podání aspirinu nebo doporučení ke sledování).

Každý lékař byl náhodně rozdělen do jedné ze dvou skupin: buď do kontrolní skupiny, jejíž členové odpovídali na všechny otázky izolovaně, nebo do experimentální skupiny, v níž byli účastníci propojeni na sociální síti s jinými anonymními lékaři, jejichž odpovědi mohli vidět.

Během druhého a třetího kola měli účastníci kontrolní skupiny stejnou zkušenost jako v prvním kole, na otázky odpovídali izolovaně. Účastníci sítě však mohli vidět průměrné hodnocení rizika, které jejich kolegové na sociální síti během předchozího kola uvedli.

Každý účastník dostal příležitost zkontrolovat své odpovědi z kola do kola, bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl na sociální síti.

Tým společnosti Centola použil stejný experimentální design ke studiu sedmi různých klinických případů, každý z oblastí medicíny, o nichž je známo, že vykazují vysokou míru chyb v diagnostice nebo léčbě.

Vědci zjistili, že celková přesnost rozhodnutí lékařů vzrostla dvakrát více než v kontrolních skupinách. Navíc mezi lékaři s nejhoršími výsledky na začátku sítě vytvořily 15% nárůst oproti kontrolám ve zlomku lékařů, kteří nakonec vydali správná doporučení.

„Můžeme použít sítě lékařů ke zlepšení jejich výkonu,“ říká Centola. „Lékaři spolu mluví a my to víme už dlouho. Skutečným objevem je, že můžeme strukturovat sítě sdílení informací mezi lékaři, abychom dramaticky zvýšili jejich klinickou inteligenci.“

Vyrovnání hřiště

Sítě pro osobní poradenství v medicíně jsou obvykle hierarchické, se staršími lékaři nahoře a mladšími lékaři dole. „Mladší lékaři, kteří mají různé kulturní a osobní perspektivy, přicházejí do lékařské komunity a jsou těmito sítěmi ovlivňováni shora dolů,“ říká Cintola. „Takto se do lékařské komunity vkrádají přetrvávající předsudky.“

Výzkumníci se snažili získat klinické lékaře různého věku, specializace, zkušeností a geografických lokalit pro zkoušku.

Zjistili, že anonymizované sítě pro rovnost odstranily bariéry postavení a seniority, které podle vědců omezují mnoho aspektů učení v lékařských sítích. Centola poznamenává: „Online sítě pro rovnost zvyšují rozmanitost hlasů, které ovlivňují klinická rozhodnutí. V důsledku toho jsme zjistili, že rozhodování se zlepšuje napříč celou řadou oborů.“

v ordinaci lékaře

„Abychom tato zjištění implementovali, nemusíme znovu vynalézat kolo,“ říká Centola. „Některé nemocnice, zejména v oblastech s nízkými zdroji, se spoléhají na technologie elektronického poradenství, kdy lékař pošle zprávu externímu specialistovi, aby mu poradil. Obvykle trvá 24 až 72 hodin, než se dostane k odpovědi. Proč tento dotaz neposlat síti specialistů, místo jen jedné osobě?“

Centola poznamenává, že každý testovací běh trval méně než 20 minut. Navíc říká, že sítě nemusí být obrovské. Ve skutečnosti je 40 členů perfektních.

„Čtyřicet lidí v síti vám dává obrovský skok v kolektivní inteligenci lékařů,“ říká Cintola. „Přírůstkové výnosy navíc – řekněme od 40 do 4 000 – jsou zanedbatelné.“

Výzkumníci v současné době pracují na implementaci své síťové technologie v lékařských ordinacích. Nemocnice University of Pennsylvania již financovala pilotní implementaci tohoto programu, která má začít během roku.