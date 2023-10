Recenze filmu ‚Gran Turismo‘: Tento skutečný příběh inspirovaný hrou je vzrušující jízda

Hráč přechází z arkádových závodníků na závodní tratě v reálném světě Gran Turismo, který se tento víkend otevře v kinech v Praze a poté bude 25. srpna široce uveden v USA. Navzdory logu PlayStation Productions, které film otevírá, je to strhující jízda Ne Adaptace slavné závodní hry (nebo závodního simulátoru, jak preferuje tvůrce Kazunori Yamauchi), ale zajímavý skutečný příběh Gran Turismo Hraje stěžejní roli.

Pokud neznáte příběh britského závodníka Jeana Mardenborougha, pak jste na správném místě: Gran Turismo je lepší film, než by se dalo rozumně očekávat od filmu, který sdílí svůj název s franšízou videoher, a řadí se vedle něj Zrychluje A Ford vs Ferrari Jeden z nejlepších moderních závodních filmů. Uvidíme, jestli Michael Mann Ferrari Tempo by mohl udržet i později v tomto roce.

Gran Turismo Hraje Archie Madekwe jako Mardenborough, který film otevírá jako teenager z Cardiffu a nespokojený syn bývalého fotbalisty (Djimon Hounsou). Zatímco bratr Cody (Daniel Puig) je na hřišti a táta je pyšný, Jan je ve svém pokoji nebo v tělocvičně a tráví stovky hodin v práci. Gran Turismo Za replikou závodního volantu.

V Tokiu má generální ředitel Nissanu Danny Moore (Orlando Bloom) zvláštní nápad. Blíží se k přilákání mladých hráčů do lukrativního skutečného automobilového průmyslu Gran Turismo execs (Takehiro Hira hraje Yamauchi), aby vytvořil GT Academy: soutěž, která vycvičí nejlepší virtuální závodníky z celého světa, aby soutěžili na skutečných závodních tratích.

Mardenborough je náhodou jedním z nejlepších Gran Turismo Hráči ve Spojeném království obdrží online pozvánku, aby soutěžili v závodě ve hře o místo v nové akademii. Po svém vítězství se vydává trénovat ve skutečných autech s hlavním mechanikem a bývalým jezdcem Jackem Salterem (David Harbour) a soutěžit s dalšími devíti jezdci o šanci přihlásit se k Nissanu a stát se profesionálním závodníkem.

Salter také nevěřil v Mooreův koncept nebo jeho mladý talent, ale Gunn se nakonec osvědčil a našel si podpůrnou otcovskou postavu, která ho trénovala během jeho rané kariéry. Pouto tvořené dvěma postavami pomáhá pohánět film přes vrcholy a pády jeho rané kariéry a úžasný závod 24 hodin Le Mans, kde Gran Turismo Hráči mají šanci ukázat se v reálném světě.

Gran Turismo Režíroval ho (možná překvapivě) Neill Blomkamp, ​​který je známý natahováním rozpočtů, aby vytvořil poutavé sci-fi filmy jako obvod 9, nebeA Kulaťoučký; Jeho předchozí film Pandemic Virtual Reality Experience démonickýotevřené méně nadšenému přijetí.

Blomkamp dává Gran Turismo Stejný druh partyzánského filmového zpracování a maximálně využívá to, co se zdá být omezenými zdroji. Kamera: Jacques Joffret (Očista) působí neobvykle čistým digitálním dojmem a barvy jsou v celém rozsahu ztlumené; Výsledek vypadá méně jako hollywoodský trhák a spíše jako živý závod natočený pro televizi a film je díky tomu o to poutavější.

Digitální efekty (na které dohlíží pražský Viktor Müller a jeho studio UPP) jsou hladce integrovány a zahrnují děsivé incidenty ze skutečného světa spolu s některými herními paralelami, včetně vizuálního rozebrání auta za jízdy a polohovacích značek, které… Sledujte našeho hrdinu a pomozte nám držet krok s rasou.

Mnoho událostí ve skutečném světě Gran Turismo Pro filmové plátno jej upravili scenáristé Zach Palin (Vrána) a Jason Hall (Americký odstřelovač); Roky po vrcholném závodě Le Mans došlo k ničivé nehodě na Nürburgringu Nordschleife a pro film bylo vymyšleno několik vedlejších postav (Joscha Stradowski je obzvláště darebný jako soupeř Nicolas Capa).

Ale je jasné, že duch tam je a Gran Turismo Odehrává se v nejlepších tradicích sportovních filmů: o smolařovi, který musí bojovat, aby byl brán vážně, a neúnavném odhodlání, které ho žene na každém kroku. Nenechte se vyděsit názvem: je však poněkud nepopulární Gran Turismo Je to jednoduše nejlepší videoherní film, jaký byl kdy natočen.