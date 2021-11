Myanmar hrozí kupcům opozičních dluhopisů vězením, South Asia News

Myanmarská vládnoucí armáda v pátek pohrozila zatčením občanů, kteří investují do dluhopisů nabízených stínovou vládou, a varovala před dlouhými tresty odnětí svobody za jejich zapojení do toho, co označila za „teroristické“ financování.

Vláda národní jednoty, aliance prodemokratických skupin, armád etnických menšin a zbytek civilní vlády, kterou armáda svrhla, tento týden uvedla, že během prvních 24 hodin prodejem svých dluhopisů získala 9,5 milionu dolarů.

GNU říká, že výnosy dluhopisů s nulovým úrokem budou financovat její „revoluci“ proti armádě v reakci na převrat z 1. února a krvavé potlačení protestů. Neuvedlo, jak budou peníze použity.

Čtěte také | Nejméně 15 mrtvých v myanmarské tonoucí pagodě

Zaw Min Tun, mluvčí vojenské rady, řekl, že skupina národní jednoty byla zakázána jako „teroristická organizace“, takže ti, kdo poskytují finanční prostředky, čelí vážným obviněním.

„Ve světle obvinění z terorismu lze přijmout opatření uvalením přísných trestů na ty, kdo financují teroristické skupiny,“ řekl na pravidelné televizní tiskové konferenci.

„Pokud koupíte cenné papíry, spadá to pod toto (rozhodnutí).“

Viz také | Prodemokratickí mniši pochodují proti myanmarské vojenské juntě

Myanmar je od převratu ve zmatku, který vedl ke stávkám, protestům a tvrdým vojenským zásahům proti aktivistům. To také vedlo k vytvoření ozbrojených sil spojených s vládou národní jednoty v několika regionech, z nichž některé jsou podporovány ozbrojenými etnickými skupinami.

Podle aktivistů citovaných OSN bylo při protestech zabito více než 1200 civilistů a tisíce byly od převratu zatčeny.

Mezinárodní tlak na vojenskou radu je intenzivní.

Asociace národů jihovýchodní Asie zabránila vůdci junty Min Aung Hlaingovi v setkání na nejvyšší úrovni minulý měsíc kvůli jeho selhání zastavit nepřátelství, umožnit humanitární přístup a zahájit dialog, jak bylo dohodnuto se skupinou.

Režim pokáral i americký prezident Joe Biden, který na summitu vystoupil.

Dluhopisy byly v pondělí nabídnuty k prodeji občanům Myanmaru v zámoří, zejména v nominálních hodnotách 100, 500, 1 000 a 5 000 USD, s podmínkami dvou let.

GNU nezveřejnila, kolik kupujících se zúčastnilo prodeje, který od účastníků vyžaduje převod prostředků na účet v České republice.