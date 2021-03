Suezský průplav zůstává uzavřen uprostřed úsilí o osvobození uvízlé lodi

Obří kontejnerová loď uvízla na sobotním pátém dni na obou stranách egyptského Suezského průplavu, když se úřady připravují na nové pokusy o osvobození lodi a znovuotevření důležité vodní cesty mezi východem a západem pro globální přepravu.

Evergiven, který pluje pod panamskou vlajkou a přepravuje zboží mezi Asií a Evropou, narazil v úterý na mělčinu v úzkém kanálu, který se táhne mezi Afrikou a Sinajským poloostrovem.

Obrovská loď byla zavěšena v jediném průchodu z kanálu, asi šest kilometrů severně od jižního vchodu, poblíž města Suez.

Trenér Ever Given Bernard Schulte Ship Management řekl, že v pátek se pokusil osvobodit ji. Dodala, že probíhají plány na čerpání vody z vnitřku lodi a do neděle mají dorazit další dva remorkéry, aby se přidaly k dalším, kteří se již pokoušejí přemístit obrovské plavidlo.

Úředník Úřadu pro suezský průplav uvedl, že v sobotu hodlají provést nejméně dva pokusy o vysvobození lodi, když bude nízký příliv. Řekl, že načasování závisí na přílivu a odlivu.

Úředník hovořil pod podmínkou anonymity, protože není oprávněn novináře informovat.

Egyptské úřady zakázaly médiím přístup na stránky. Kanálský úřad uvedl, že jeho šéf, generálporučík Osama Rabie, uspořádá v sobotu tiskovou konferenci ve městě Suez, několik kilometrů od místa lodi.

Předseda Shui Kisen Yukito Higaki uvedl na tiskové konferenci v sídle společnosti v Imabari v západním Japonsku, že bylo nasazeno 10 remorkérů a pracovníci odhazovali břehy a mořské dno poblíž přídě lodi ve snaze je vrátit zpět jako příliv začal odcházet. .

V sobotním prohlášení Choi Kesen uvedl, že společnost zvažuje vyjmutí kontejnerů, které by lodi usnadnily případné neúspěšné snahy o obnovení, ale to by byl obtížný proces.

Bílý dům uvedl, že nabídl pomoc Egyptu znovuotevřít kanál. „Máme vybavení a schopnosti, které většina zemí nemá, a vidíme, co můžeme udělat a jakou pomoc můžeme poskytnout,“ řekl v pátek novinářům prezident Joe Biden.

Společnost a Canal Authority uvedly, že předběžné šetření ukázalo, že loď narazila na mělčinu kvůli silnému větru a vyloučila mechanickou poruchu nebo poruchu motoru. GAC, globální přepravní a logistická společnost, dříve uvedla, že loď utrpěla výpadek proudu, ale neposkytla podrobnosti.

Podle poskytovatele kanálových služeb Leth Agencies došlo v sobotu před Suezským průplavem k přetížení námořní dopravy na přibližně 280 lodí.

Podle datové společnosti Refinitiv některé lodě začaly měnit směr a desítky lodí jsou stále na cestě k vodní cestě.

Prodloužené uzavření rozhodující vodní cesty by zpozdilo globální přepravní řetězec. Podle oficiálních údajů loni kanálem prošlo asi 19 000 lodí. Asi 10% světového obchodu protéká kanálem, což je zvláště důležité pro přepravu ropy. Odstávka by mohla ovlivnit dodávky ropy a zemního plynu do Evropy ze Středního východu.

Nebylo jasné, jak dlouho bude blokáda trvat. Dokonce i po opětovném otevření kanálu spojujícího továrny v Asii se spotřebiteli v Evropě se čekající kontejnery pravděpodobně dostanou do přetížených přístavů, což je nutí čelit dalším zpožděním před vykládkou.

Podle očekávání majitelé uvízlých lodí, kteří očekávali dlouhá zpoždění, místo satelitních dat odklonili sesterskou loď Ever Greet na kurz kolem Afriky.

Ostatní jsou také převedeni. Společnost LNG Pan Americas změnila směr ve středním Atlantiku a nyní se zaměřuje na jih, aby se toulala kolem jižního cípu Afriky, podle satelitních údajů z MarineTraffic.com.