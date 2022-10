Bogota a New York spolupracují na podpoře 24hodinové ekonomiky

Bogota a New York spustily 24hodinovou městskou síť prostřednictvím platformy City Possible společnosti Mastercard, aby zajistily, že globální městské ekonomiky budou dynamické ve dne i v noci.

24-Hour Cities Network se bude scházet čtvrtletně a výsledky těchto setkání budou publikovány jako pokyny, doporučení a série studií zaměřených na zlepšení 24hodinového provozu města.

BOGOTO, Kolumbie, 21. října 2022 /PRNewswire/ — Kancelář starosty Bogoty (Kolumbie) a Kancelář starosty New York City (USA) společně oznamují spuštění 24-Hour City Network ve spolupráci s City Possible, iniciativa Mastercard. Globální síť umožní vůdcům měst a všem, kdo mají zájem, sejít se a sdílet své zkušenosti s cílem propagovat inovativní řešení, která řeší výzvy, kterým města čelí v noci, a zajistit, aby světové městské ekonomiky fungovaly 24 hodin denně.

Alfredo Batman, tajemník pro ekonomický rozvoj Bogoty, poznamenal, že „účast Bogoty představuje příležitost k posílení strategií a akcí zaměřených na internacionalizaci, umístění, posílení a spolupráci s městem. „Skutečnost, že se město těší ekonomické aktivitě 24 hodin denně, se promítá do zvýšení produktivity, která posiluje ekonomiku a z dlouhodobého hlediska přinese všem ohromné ​​výhody,“ poznamenal.

Neexistuje jediné řešení, které by řešilo ekonomické, bezpečnostní a společenské výzvy v různých čtvrtích New Yorku. Oscar J. řekl: Romero Jr., ředitel inkluzivních inovací a mezinárodní spolupráce Úřadu pro technologie a inovace v New Yorku, „Každý region vyžaduje inovativní, citlivou a kulturně efektivní politiku, aby prosperoval.“ Dodal: „Nepřetržitá síť měst vytvoří příležitosti pro místní, státní a federální vládní úředníky z celého světa ke spolupráci, sdílení jejich pracovních zkušeností a nakonec vytvoří podmínky pro naše nejzranitelnější komunity, aby si užívaly své čtvrti. spravedlivě a bezpečně v noci.“

City Possible se od svého založení v roce 2018 rozrostlo z 16 zakládajících členů na více než 330 světových měst a nadále roste. Nedávno přivítali nové členy, jako je Praha, Česká republika; Birmingham, Spojené státy americké; A Londrina v Brazílii; Stejně jako mnoho průmyslových partnerů a multilaterálních hráčů, včetně Honeywell a Motorola, mezi ostatními.

Jak bude fungovat 24hodinová síť města?

Pro úspěšný 24hodinový rozvoj města je důležité integrovat všechny fáze městského života. Síť (vedená Bogotou a New York City) se zaměří na aspekty, jako je tranzit, infrastruktura, bezpečnost, mobilita, rasová rovnost, noční život a ekonomické aktivity.

Síť, která se skládá z více než 35 měst z celého světa, jako je New York, Londýn, Sydney, Sydney, New York City, New York, Londýn, Sydney, Mexico City, Mexico City, Tegucigalpa a Singapur, se setká každé tři měsíce prostřednictvím řady virtuálních setkání a workshopů organizovaných City Possible.

Výsledky těchto setkání budou zveřejněny ve formě pokynů, doporučení a řady studií, které se zaměří na zlepšení 24hodinové práce města, které budou k dispozici prostřednictvím úplné zprávy, která bude zveřejněna do konce roku 2022.

Ve své vedoucí roli hrála Bogota klíčovou roli při utváření mezinárodní pracovní skupiny, která definovala nejen témata, která mají být řešena na každém z kulatých stolů, ale také hosty, kteří každou z aktivit doprovázejí.

Zobrazit původní obsah: https://www.prnewswire.com/news-releases/bogota-and-new-york-join-forces-to-boost-24-hour-economy-301656301.html

Zdroj investic v Bogotě

Copyright © 2022 PR Newswire Association LLC. Všechna práva vyhrazena.