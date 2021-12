Architektura Chalk Stone a Fieldstone pro provincii Bonn homme

Tim Kauman je státní geolog a ředitel geologického ústavu Jižní Dakoty. „Abychom pochopili, co byla formace Niobrara a jak vznikla, musíme se vrátit v geologickém čase do období křídy, které skončilo asi před 66 miliony let,“ říká Kauman. „Během této doby pokrývalo velké moře většinu velkých plání a na dně mořského dna se ukládaly a tvořily vrstvy hornin. V době, kdy bylo moře velmi hluboké, všichni tito mikroskopičtí drobní živočichové žijící v moři , stejně jako plankton atd., jejich vápenaté schránky zemřely a usadily se v mořském dně “.

„Pak jejich vápenaté schránky držely pohromadě a vytvořily vrstvu křídy a vápence, a tak vypadá souvrství Niobrara. Přestože je těchto malých mikroskopických živočichů spousta, často ve souvrství Niobrara najdeme některé z větších fosílií.“ Tak například ve souvrství Niobrara také často najdete zkameněliny lastur škeblí. Někdy najdeme plesiosaura nebo mosasaura, což byl velký mořský plaz, který plaval v tomto moři, zemřel a také splynul s útvarem.“

Existují povrchové expozice křídy Niobrara na různých místech kolem Velkých plání.

Cauman vysvětluje, že „souvrství Niobrara se nachází pod většinou Jižní Dakoty, ale ve většině případů je hluboce pohřbeno jinými ložisky. Podél údolí řeky Missouri však existují, čemu říkáme, výchozy nebo povrchové variace souvrství Niobrara.“ zvláště mezi Pickstown a Vermillion Je to pravděpodobně jedno z nejlepších míst k vidění, podél jižního břehu jezera Lewis a Clark. Majestátní žlutohnědou iluzi, kterou tam vidíte, tvoří formace Niobrara.“

Evropští přistěhovalci řezali kameny ze stejných triků, aby si postavili své domy, kostely a stodoly. Křída Niobrara se také nějakou dobu používala k výrobě cementu ve staré cementárně West Portland v Yanktonu.

Bon Homme Colony Mill Mill byl postaven s křídou.

Bon Homme, nejstarší a největší hutteritská osada v této oblasti, kdysi obsahovala mnoho velkých staveb postavených z křídového kamene, včetně hodinového mlýna na mouku, společenského centra a stodoly. Dnes je to stále malá svařovna a bydliště.

Většina historických kamenných staveb v okrese Bon Homme je ve špatném stavu.

John the Baptist Church v Lakeportu (Yankton County), postavený v roce 1884, je pravděpodobně nejlépe udržovanou křídovou strukturou v této oblasti.

Zatímco křídový kámen se musel sklízet z konkrétních míst, polní kámen byl snadno dostupný všude.

„Pokud se posuneme v geologickém čase do doby asi před dvěma miliony let, pleistocén začal a trval do doby asi před deseti tisíci lety – v podstatě do poslední doby ledové. Během této doby se velké ledovce, které vznikly v Kanadě, přesunuly na jih a pokryly zhruba severní třetina USA Ale jak se tyto velké ledové příkrovy pohybovaly na jih, seškrábaly horninu, po které se pohybovaly. A tak tam bylo mnoho vyvřelých a metamorfovaných hornin, jako je žula a křemenec v Kanadě a severní Minnesotě – které byly smeteny a začleněny do těchto řek. Poté, co ledovce roztály a ustoupily, zůstaly tyto skály v původních geologických formacích Jižní Dakoty.“

Poslední doba ledová také vedla k usazení „ledové anomálie“ v severní a střední Evropě. Některé kulturní skupiny, mezi nimi i Češi, si s sebou do východní Jižní Dakoty přivezly zažitou historii polního kamenného zednictví.

Robert Foley a Mike Salameh mluví před Friedrich’s Barn, národním registrem historických míst poblíž Tyndale,

Farma Johna Frdyrycha u Tyndallu je pravděpodobně největší polní kamenná stavba v okolí, postavená z kamenného zdiva a dřevěných rámů. Stodola ale ukazuje svůj věk a bez nějakého úsilí o obnovu by se mohla změnit v ruinu.

„To, co mi můj otec řekl od svého otce,“ říká Mike Salameh, který si v 80. letech 19. století pronajal pozemek, na kterém je Friedrich Barn, bratři Friedrichové, myslím – zhruba ve stejnou dobu, kdy odsud pocházela železnice – že začali. Budova v této stodole. Přinesli sem všechny kameny. Stavba trvala více než sedm let. Myslím, že je přes dvě stě stop dlouhý a 30, 40 stop široký. A každý kámen, který byl umístěn v této budově, byl jeden po druhém.“

„Když se nad tím zastavíte a přemýšlíte, založit stodolu této velikosti byl obrovský úkol,“ říká Salama.

„Můj dědeček a oni v té době tak trochu spolupracovali,“ vzpomíná Salama. „Všichni Češi, Čechové, se tady usadili po celém Západním Táboře. A pokud někdy budete v České republice, je tam všechno z kamene. Takže tahle stodola by tak trochu zapadla do české kultury.“

Rodina Susan Poole vlastnila dům poblíž Tyndall od roku 1900. Malý polní kamenný dům na pozemku byl v dezolátním stavu po mnoho let, dokud Poole nenajal partu zkušených zedníků, aby dům kámen po kameni přestavěli.

„Řekl bych, že soudě podle budov, které jsem viděl na jihu Francie a které byly zrestaurovány, by tato restaurátorská práce měla být hodnocena od dobré po velmi dobrou,“ říká Paul.

Někdy jsou kamenné konstrukce skryty pod vrstvou omítky. Občas, když se přidávají doplňky, jsou kamenné zdi pouze uvnitř a pak je lze skrýt vrstvami omítky nebo jiných materiálů.

Rodina Sedláčkových strávila značné množství času odkrýváním směsi křídy (více než tři stopy) a vnitřní kamenné zdi ve svém domě mimo Queue.

„Mnohokrát u těchto starých staveb uvidíte, že získat peníze, které jste si půjčili na pokračování stavby nebo údržby takového domu, není snadné,“ říká Erin Sedlasik. „Banky vám nechtějí dávat peníze na udržování struktury, které nerozumějí, ani zaručit strukturu, o které si nejsou jisty, že je neporušená. Ale stojí tu už sto sedmdesát let. Řekl bych, že je neporušená.“ nikam to nevede.“