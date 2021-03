Cyberpunk 2077 Multiplayer Game „Reconsidered“ – může být odloženo nebo zrušeno

Cyberpunk 2077 měl mít režim pro více hráčů, v určitém okamžiku, ačkoli poslední check-in pravděpodobně nebyl až do roku 2022 nebo později. Ale teď je možné, že tento režim nemusíme vůbec vidět – nebo alespoň se CD Projekt trochu zabývá tím, jak a kdy jej v budoucnu implementovat. Aktualizace strategie od CD Projekt dnes Prezident Adam Kisinski uvedl, že studio upravuje svou strategii ohledně online zážitků ve svých hrách a říká, že se jednoho dne zaměřilo na přenesení internetu do všech svých franšíz a práci na online technologii, která by mohla být začleněna do všech jeho her.

Pokračoval, ale to by znamenalo změnu druhu v implementaci plánovaného režimu pro více hráčů pro Cyberpunk 2077. Jak řekl Kesinski:

“Už jsme dříve naznačili, že příští AAA bude cyberpunkovou hrou pro více hráčů, ale rozhodli jsme se tento plán přehodnotit kvůli našemu novému, metodičtějšímu a hbitějšímu přístupu, než abychom se soustředili primárně na jeden velký online zážitek nebo hru, na kterou se zaměříme online pro všechny naše stejné franšízy Den “. To nevysvětluje přesně, co se děje s Cyberpunk multiplayerem. Začátkem letošního roku Michał Nowakowski potvrdil, že tento režim je „Triple A“ CD Projekt Red, který byl dříve vyvíjen souběžně s Cyberpunk 2077. Nyní však není jasné, zda došlo k dalšímu zpoždění multiplayeru, nebo prostě nebude implementován vůbec.

Hráli jste Cyberpunk 2077? to jo Ne

Víme, že se CD Projekt chystá zahájit vývoj her ve dvou franšízách AAA – The Witcher a Cyberpunk – současně, počínaje rokem 2022, a v současné době pracuje na poskytování technologií a podpůrných systémů, které to umožní. Budete také opatrnější, pokud jde o postup vpřed s marketingem, včetně toho, jak jej brzy oznámit pro nové hry.

Společnost IGN kontaktovala společnost CD Projekt s žádostí o komentář a jasnost ohledně stavu hry pro více hráčů Cyberpunk 2077.

Rebecca Valentine je zpravodajskou zpravodajkou pro IGN. Najdete jej na Twitteru Vložte tweet.