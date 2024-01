Příběh bratrů Machinových, kteří se dočkali zpracování na velkém plátně

Marek Epstein|Foto: Jana Prinosilová, Český rozhlas

Josef a Sterrad Machinovi vstoupili do dějepisu poté, co se jim a dalšímu členu ozbrojené odbojové skupiny Milanu Böhmerovi v roce 1953 podařilo uniknout rozsáhlému pátrání a uprchnout do Západního Berlína. Později se přestěhovali do Ameriky a sloužili v americké armádě.

České veřejné mínění je však rozděleno na rodinu Machinových, která před útěkem přes železnou oponu zabila dva policisty a jednoho námezdního úředníka a zastřelila řadu východoněmeckých policistů, když bojovali na Západ.

Někteří je považují za hrdiny, jiní za chladnokrevné zabijáky.

Česká televize uvedla, že jejich příběh se nyní chystá na velké obrazovky pod názvem Bratři. Vedoucím projektu je Thomas Massen, vzdálený příbuzný.

Jan Niedeball (jako Stirrad Massen), Joseph Massen a Oscar Hess (jako Joseph Massen)

Natáčení filmu, jehož autorem je přední český scenárista Marek Epstein, začalo tento měsíc. Joseph Massen hraje Oscara Hesse, zatímco Jan Nedbal se ujímá role Katrad.

Thomas Masen plánuje vykreslit rozhádané bratry v pozitivním světle.

Režisér České televizi řekl, že duo byli hrdinové, měli silné osobnosti a byli ochotni obětovat život pro své hodnoty.

„Pokud na vás někdo střílí, střílejte zpět. V takové situaci není místo pro mír.“ řekl Machin.

Thomas Massen