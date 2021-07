Anketa: Podpora vstupu Bulharska do eura se za poslední rok zvýšila na 54%

Podle výsledků bleskového průzkumu Eurobarometru zveřejněného 9. července 54% Bulharů podporuje přijetí jednotné měny Evropské unie, eura, což je oproti roku 2020 nárůst o šest procentních bodů.

Čtyřicet procent je proti, což je o šest procentních bodů méně, zatímco 2 procenta jsou nerozhodná, nezměněná oproti loňskému roku.

Průzkum zjistil, že 47 procent Bulharů věří, že přijetí eura bude mít pro zemi pozitivní důsledky, což je nárůst o pět procentních bodů ve srovnání s rokem 2020, zatímco 49 procent uvedlo, že to bude mít negativní důsledky, což je pokles o čtyři procentní body.

77 procent však uvedlo, že se obává, že přechod od levu k euru může vést ke zneužívajícímu stanovení cen, zatímco 21 procent tuto obavu nesdílí.

47 procent věřilo, že přijetí eura by znamenalo, že Bulharsko ztratí kontrolu nad svou hospodářskou politikou, zatímco 49 procent uvedlo, že by to znamenalo, že země ztratí část své identity.

Na otázku, zda je Bulharsko připraveno přijmout euro, 72 procent odpovědělo ne, loni o jeden procentní bod více, zatímco 23 procent uvedlo, že ano. Pět procent uvedlo, že to neví.

Na otázku, kdy Bulharsko přijme euro, odpovědělo 25 procent respondentů „co nejdříve“.

36 procent uvedlo „po určité době“ 17 procent uvedlo „co nejpozději“, 20 procent uvedlo „nikdy“ a 3 procenta uvedly, že to nevědí.

Bleskový průzkum Eurobarometr byl proveden v sedmi zemích Evropské unie, které nejsou členy eurozóny: Bulharsku, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Švédsku.

Celkově 57 procent respondentů podporuje zavedení eura v jejich zemi.

Názor je nejpozitivnější v Rumunsku (75 procent pro) a Maďarsku (69 procent).

Ve všech zkoumaných zemích EU, s výjimkou České republiky, došlo ve srovnání s rokem 2020 ke zvýšení procenta ve prospěch zavedení eura.

Největší nárůst byl v Rumunsku (ze 63 procent na 75 procent) a ve Švédsku (z 35 procent na 43 procent).

(Foto: Pierre Amerlink / freeimages.com)

