Casablanca: nejlepší film, jaký byl kdy natočen ve 4K Ultra HD

Bílý důmnejlepší film všech dob, konečně přichází ve 4K Ultra HD na počest listopadového 80. výročí filmu.

Upscaling 4K UHD se připisuje skenování 4K 16bitového filmu 2022 pro nejlepší prvky nitrátového filmu. Nabídky Warner Bros. Přesné zobrazování filmů s procesem obnovy a remasteringu. Nyní vám řeknu, že tento film je rozhodně krásný jako vždy.

Filmové bonusové funkce jsou všechny staré funkce z předchozích verzí. Jeden z dokumentů o režisérovi Michael Kurtz Rozhodně doplňuje biografii Alana K. poslední tyč. Funkce Warner Night at the Movies vám umožní znovu si představit sami sebe v roce 1942. Váš domov možná není filmový palác, ale je to další nejlepší věc, než vzít stroj času a sledovat film v jeho nejlepších letech. Pokud jste si sběratelskou edici 70th Anniversary zakoupili již dříve, je nejlepší si ji ponechat. Vydání obsahuje také dokumenty, které nejsou zahrnuty v novém vydání. Pozdní příchod klasického filmu do 4K UHD je lepší než ne, ale rozhodně je to nutnost.

Toto je moje původní recenze z roku 2020:

Téměř 80 let po spuštění Warner Bros. pro film v kinech, Bílý dům Zůstává jedním z nejlepších filmů všech dob.

Humphrey Bogart a Ingrid Bergman předvedli výkony, které definovaly oba jejich kariéry. Byl to zápas jako v nebi ve výběru filmu. Milostný příběh, který byl od začátku odsouzen k záhubě.

Rick Blaine (Humphrey Bogart), který zůstává neutrální, provozuje Rick Cafe Americans. Je prosinec 1941 a to je předtím, než Spojené státy vstoupily do druhé světové války. Kavárna láká zákazníky z obou stran – někteří z nich se chtějí dostat i do Států. Jednomu z těchto agentů se také podařilo dostat do rukou tranzitní dopisy. Takové dopisy dávají někomu svobodu cestovat po Němci okupované Evropě. Není divu, že existují i ​​další lidé, kteří chtějí dopisy dostat do rukou.

Vše se samozřejmě pro Ricka změní, když se do jointa dostane Elsa Lund (Ingrid Bergman). Stačí, aby Sam (Dolly Wilson) hrála As Time Goes By. Elsa se pokouší uprchnout do Spojených států se svým manželem, vůdcem českého odboje, Victorem Laszlo (Paul Henreid). Zatímco Rick a Elsa mají minulost, v jejich pravděpodobně chybí jeho úsudek. Jedná se o jeden z nejikoničtějších filmů všech dob, takže už asi víte, co bude následovat. Je to také jeden z největších milostných příběhů všech dob z určitého úhlu pohledu.

Nenechte se mýlit, že Michael Cortez je jedním z největších filmařů všech dob. Možná nebyl z režisérů nejpřátelštější, ale to lidem nezabránilo v tom, aby s ním nadále spolupracovali. Výroba začala v Casablance v létě poté, co Spojené státy vstoupily do druhé světové války. Vydání z listopadu 1942 přišlo po spojenecké invazi do francouzské severní Afriky a námořní bitvě o Casablancu v operaci Torch. V roce 1943 přišel film právě včas na konferenci v Casablance mezi prezidentem Franklinem D. Rooseveltem a britským premiérem Winstonem Churchillem. Byl to však jen jeden z 50 filmů Warner Bros. V roce 1942. Studia byla v tomto okamžiku továrna a nikdo pořádně nevěděl, které filmy vyjdou a které se propadnou. Všechno se prostě stalo dohromady pro tohle a Bílý dům se stal mistrovským dílem.

Člověk si začne všímat více a více věcí s dalšími pozorováními. Například kinematografie Arthura Edisona si hodně pohrává se stíny. Podobně jako vlastní styl Ernsta Lubitsche, totéž platí pro Michaela Corteze. Stíny hrají v jeho filmech obrovskou roli a není o nic reálnější než vztah mezi Rickem a Elsou. Edison nebyl pro Bogarta cizí, zastřelil ho maltským jestřábem. Když dojde na Bergmana, nemůže být na plátně rozkošnější, když ji Edison střílí z levé strany.

Nemohu napsat tento komentář a neprobrat partituru Maxe Steinera. Kdyby měl Steiner svůj způsob, „As Time Goes By“ by ve filmu ani nebyl. Naneštěstí pro něj si Ingrid Bergmanová už kvůli roli ve filmu ostříhala vlasy Komu zvoní hrana. Steinerovi jako takovému nezbývalo nic jiného, ​​než do něj zakomponovat melodii Bílý dům výsledek. Píseň není jediná, která se opakuje jako hlavní motiv, protože francouzská státní hymna „La Marseillaise“ se také opakuje v celém filmu, což odráží náladu. Mezitím jedna z nejlepších scén ve filmu je, když Strasser a Laszlo bojují v souboji znělek. Slzy na obrazovce jsou skutečné. Do této doby mnoho Židů a dalších Evropanů opustilo své domovy do Ameriky kvůli fašismu. Herci přidávají něco, co by jinak ve filmu nebylo.

Kdo by si myslel, že hra je neproduktivní Všichni přijdou k RickoviKdo, Murray Burnett a Joan Allison, se stane jedním z nejlepších filmů všech dob? Určitě pomáhá mít odlitek na místě. Asi nejpřekvapivější věcí na produkci filmu je natáčení scén, které nevědí, co přijde. Neřekl bych, že výroba filmu byla uspěchaná, ale člověk si musí klást otázku, jestli by nám vyleštěný scénář přinesl takové výsledky. Vzhledem k okolnostem odvedl Michael Kurtz za kamerou skvělou práci. Hovoří také o brilantnosti scénáristů Julia J. Epsteina, Philipa J. Epsteina a Howarda Kocha. I když jsme si nevzali zásluhy za film, musíme také poděkovat Casey Robinsonovi. Když dojde na konec filmu, jediným řešením je, aby Rick nechal Elsu a Victora odejít společně.

Tento film je také klenotem krásy, který v průběhu času neustále roste. Když si vzpomenete na deset nejlepších – nebo dokonce pět – filmů všech dob, určitě bude těžké najít seznam, který Bílý dům. Zde však obdivujeme režii, herecké výkony, psaní, hudbu atd. Co se týče designu filmu, sekvenční film byl natočen na letišti Van Nuys, vše na zvukové scéně nebo na pozadí Warner Brothers. Díky tomu je Casablanca město ještě kouzelnější, než ve skutečnosti je – neberte mě za slovo, ale podívejte se na další dokumenty obsažené na Blu-ray!

Se šesti nejlepšími liniemi všech dob se nenechte mýlit, že oscarový scénář je vůbec nejlepší:

„Tady se na tebe dívám, chlapče.“

„Louisi, myslím, že tohle je začátek krásného přátelství.“

Zahraj to, Same. Zahraj „As Time Goes By.“

„Obvyklí podezřelí zatčeni.“

„Vždycky budeme mít Paříž.“

„Ze všech ginových podniků ve všech městech po celém světě jsem vstoupil do svého.“

Bílý dům Jako dobré víno – film se časem zlepšuje.

Bonusové funkce (Blu-ray a digitální)

Komentář Rogera Eberta (také 4K)

Komentář Rudiho Behlmera (také 4K)

Odeslal Lauren Bacall (také 4K)

Warner’s Night at the Movie Nyní, Voyager traktor Zpravodaj vaudeville dny (1942 WB krátký) COD – Létání přišlo (WB Cartoon z roku 1942) Křičící háček (WB Cartoon z roku 1942) Dover Boys na Pimento University (WB Cartoon z roku 1942)

Skvělé nabídky: Bacall na Bogartovi (TV speciál z roku 1988)

Michael Kurtz: Nejlepší režisér, o kterém jste nikdy neslyšeli

Casablanca: nepravděpodobná klasika

Musíte si zapamatovat toto: Zdravím vás do Casablanky (dokument TEC z roku 1992)

Postupem času: děti si pamatují

Vymazané scény

výňatek

Kdo drží zítra? (TV epizoda „Casablanca“ 1955)

Mrkve (1955 WB Cartoon)

Nahrávání fázových relací (pouze zvuk)

Lady Esther Syndicate Theatre Radio Broadcast – 26/4/43 (pouze zvuk)

Rádio Vox Pop – 19. 11. 47 (pouze zvuk)

Přívěsy

Režie: Michael Curtis

Scénář: Julius J. Epstein, Philip J. Epstein a Howard Koch

Hrají: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Konrad Weidt, Sidney Greenstreet, Peter Lowery, SZ Sakal, Madeleine Lebow, Dolly Wilson, Joey Page, John Cullen, Leonid Kinski, Kurt Bois

Warner Bros. vydal Casablanca 26. listopadu 1942.

Prosím odebírej Solzy ve filmech na Substacku. Solze ve filmech na Substacku.

Příbuzný