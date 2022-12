Cedar Rapids postupuje kupředu se svými plány na změnu greenway podél řeky Cedar

Pohled na západní stranu řeky Cedar River ukazující Chick Village Greenway Park z vrcholu Mount Trashmore v jihozápadním Cedar Rapids v květnu 2022. (Jim Slosiarek/The Gazette)

Pohled z ptačí perspektivy ukazuje hřiště, rotundu, úpravy ulic a přilehlou zástavbu v Greenway Parku Czech Village v rámci projektu Cedar Rapids, jehož cílem je proměnit východní a západní stranu řeky Cedar River kolem Nové Čechy a Czech Village. (S laskavým svolením města Cedar Rapids)

Starý železniční most bude místem lávky Alliant Energy LightLine v Southeast Cedar Rapids. Most bude ve výstavbě v letech 2023-2024. (Jim Slusiaric/The Gazette)

McGrath Amphitheater v jihozápadní Cedar Rapids. Dráha je první částí systému protipovodňové ochrany na západní straně řeky Cedar. Zadní stěna místa konání je přepážkou a stěna s odnímatelnými ponornými panely odděluje zařízení od First Street SW. (Jim Slusiaric/The Gazette)

Cedar Rapids – Město Cedar Rapids příští rok aktualizuje plány na revitalizaci území, které vede podél západní strany řeky Cedar River, s vybavením a rekreačními nabídkami, které ještě nebyly stanoveny.

Ve snaze přilákat turisty a pracující lidi do druhého největšího města v Iowě Cedar Rapids očekává, že příští měsíc začne hledat konzultanta, který by řídil úsilí o plánování greenway s cílem zkrášlit 130akrový úsek podél západní strany nábřeží.

„Greenway poskytne komunitě ekonomický přínos,“ řekl ředitel parků a rekreace Hashim Taylor v úterý v prezentaci před výborem pro systém kontroly povodní městské rady. „Pomůže přilákat a udržet další generaci pracovní síly.“

Taylor řekl, že cílem města s přeměnou greenway je signalizovat růstový potenciál Cedar Rapids a změnit nábřeží.

Poskytne také prostor pro fyzickou aktivitu, která přispěje ke zdraví komunity rozšířením propojení chodeb a poskytnutím příležitosti k rekreaci venku, řekl.

„Greenway přetváří čtvrti, které byly povodněmi v roce 2008 nejvíce zasaženy, a poskytuje komunitě místo, kde se mohou shromáždit a obejmout řeku,“ řekl Taylor.

Plán greenway bude pokrývat tři oblasti, rozprostírající se na sever od čtvrti Time Chick, k centrálnímu nábřeží v Kingston Village a nakonec k Czech Village na jihu.

Město vystaví žádost o kvalifikaci v lednu, rada na jaře schválí poradce a plán aktivit bude uzavřen v létě 2024, aby mohl finální dokument směřovat k hlasování zastupitelstva.

Taylor uvedl, že aktualizovaný plán bude stavět na stávajících plánech – jako je plán Greenway, který byl vypracován v roce 2014 – a navazovat na další projekty plánované nebo probíhající v komunitě.

Na severu například město zkoumá výstavbu skateboardové destinace, která by byla vedle skateparku Riverside na C Street SW.

V centrální části již město zřídilo vybavení, jako je protipovodňová zeď McGrath Amphitheater, která poskytuje trvalou protipovodňovou ochranu a zároveň poskytuje prostor pro setkávání komunity a místo pro zábavu.

Plus 81,5 milionu dolarů Vývoj First a First West V průběhu několika let postupně přibude pivovar Big Grove, bar a restaurace Pickle Palace, venkovní náměstí, rezidenční a hotelové pokoje.

Město také usiluje o vybudování obchvatového kanálu za 14,6 milionu dolarů přes přehradu 5 v 1 na řece, aby Tok na divoké vodě a rekreační možnosti. Na podporu parku Whitewater již byla vyčleněna tranše ve výši 1,5 milionu dolarů ze státních reinvestic okresních fondů.

A v jižní části se pracuje na Alliant Energy Most pro pěší a cyklisty LightLine Propojení České vesnice a Nové Čechy v rámci hlavního projektu ConnectCR.

Pomoci oživit plány pro a Zahrada Roundhouse V české vesnici, městě Hledá 6,3 milionu dolarů Ve fondech z destinace Destination Iowa – státní granty na turistiku vytvořené pomocí federálních fondů USA Rescue Act.

Aktualizovaný plán, řekl Taylor, učiní město konkurenceschopnějším při hledání zdrojů k naplnění plánu.

Rada byla ustanovena začátkem tohoto roku Plánování Greenway jako nejvyšší priorita Při stanovování cílů je to vnímáno jako příležitost přilákat soukromé investice a shromáždit podporu komunity kolem transformace nábřeží.

Radní Tyler Olson, který předsedá protipovodňové komisi, řekl, že doufá, že město bude i nadále přemýšlet o tom, jak může být Greenway místní a regionální atrakcí, která přitahuje lidi po celý rok, s aktivitami na léto nebo zimu.

„Nemáte často příležitost přeprogramovat 130 akrů ve vašem centru,“ řekl Olson. „Pro Cedar Rapids je to obrovská příležitost.“

Ženijní armádní sbor financuje protipovodňovou ochranu pouze na východní straně řeky, a to kvůli rovnici nákladů a přínosů – na západní straně byly náklady na doplnění protipovodňové ochrany vyšší než hodnota budov, které by ochránila. rovnice.

Ale toto úsilí hovoří o odhodlání města chránit obě strany řeky, řekl Olson, protože bude investovat miliony na West Side ve čtvrtích přímo postižených povodněmi.

Olson řekl, že oblasti jako Czech Village, Kingston Village a Time Check zaznamenaly za posledních 10 let velký pokrok.

„Tyto projekty budou jako přilévání benzínu do ohně,“ řekl Olson. „Uvidí zrychlení veškeré práce, kterou město dělá a kterou komunita dělá pro revitalizaci těchto oblastí.“

