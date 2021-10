Kde se natáčela Army of Thieves? Místa natáčení Netflix

Army of Thieves, kterou režíruje a hraje Matthias Schweigover, je romantická komedie o loupeži, která slouží jako prequel k zombie filmu Zacka Snydera Army of the Dead. Příběh se odehrává v prvních dnech zombie apokalypsy, kdy právě vypukla v Nevadě. Mezitím v Evropě bohatá zlodějka klenotů Gwendolyn (Natalie Emmanuel) přesvědčí superhrdinského bourače trezorů Dietera (Schweigofer), aby byl součástí jejího elitního týmu.

Cílem týmu jsou tři údajně nerozbitné trezory navržené mnichovským zámečníkem Hansem Wagnerem, které se nacházejí v Paříži ve Francii; Praha, Česká republika; a St. Moritz, Švýcarsko. Loupež zavede Dietera, Gwendolyn a jejich tým napříč Evropou, díky čemuž se Army of Thieves stane rozsáhlým filmem s krásným a rozmanitým prostředím. Pokud vás zajímá, zda se film natáčel na místě nebo jinde, máme to pro vás.

Místa natáčení Army of Thieves

Schweigover a zbytek herců a štábu natáčeli “Armádu zlodějů” na různých místech po celé Evropě, včetně Prahy; Hallstatt, Rakousko; a Obersalzberg v Německu. K natočení scén z filmu bylo využito i několik dalších míst v České republice. Kromě toho se také předpokládá, že některé ze scén byly natočeny v Paříži, přičemž hlavní město Francie hraje ve vyprávění zásadní roli. Army of Thieves ukončila výrobu v prosinci 2020. Pojďme se na konkrétní místa podívat podrobně.

Praha, Česká republika

Praha, hlavní město České republiky, středoevropské země, byla pozoruhodným místem pro natáčení filmu “Armáda zlodějů”. Ve filmu se objevuje řada slavných památek města, včetně Vyšehradského železničního mostu na elezničním mostě 128 00 Praha 2, který přes Vltavu spojuje Nuselské údolí se Smíchovem. Slavná Svatovítská katedrála se nachází ve III. nádvoří 48/2, 119 01 Praha 1-Hradčany, dále vystupuje v režii Schweigovera.

Exteriér Galerie Rudolfinum na Alšově nábř. s několika postprodukčními úpravami CGI. 12, 110 00 Staré Město, přestavěná na fiktivní budovu NPIB, kde se nachází pražská část loupeže. Mezitím byla pro vyobrazení interiéru NPIB využita budova Krajského centra České spořitelny, Rytířská 29, Praha 1.

K natáčení mnoha scén filmu byly využity i další lokality v ČR jako Mariánské lázně, Slapy, Hýskov, Stará Huť, Vinařice, Vrané nad Vltavou či Lom Velká Amerika. Ve stověžatém městě se natáčely i další filmy jako Spider-Man: Daleko od domova nebo Jojo Rabbit.

Hallstatt, Rakousko

Malebné rakouské město Hallstatt je důležitým místem pro natáčení filmu “Armáda zlodějů”. Vodní scény ve filmu byly natočeny v okolí Hallstätter See nebo Hallstattského jezera. Některé záběry z filmu ukazují Hallstattský luteránský kostel, který se nachází na adrese Landungspl., 101, 4830 Hallstatt.

Obersalzberg, Německo

Obersalzberg je horský úkryt nacházející se v německé spolkové zemi Bavorsko. Scény s obrněným náklaďákem se natáčely v oblíbeném letovisku.

Paříž, Francie

Jak již bylo zmíněno, Paříž hraje ve vyprávění klíčovou roli. Ve filmu se objeví statický záběr ukazující Eiffelovu věž. Alespoň některé ze sekvencí filmu byly natočeny ve Městě světel. Některé z dalších projektů natočených v Paříži jsou “Inception”, “Killing Eve” a “Inglourious Basterds”.

Čtěte více: Konec armády mrtvých, vysvětleno