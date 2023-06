Jaké skóre dosáhly jednotlivé země ve své ženské kampani FIBA ​​​​Euro 2023? – FIBA ​​​​Ženy EuroBasket 2023

MNICHOV (Německo) – Když se na FIBA ​​​​Women’s EuroCup 2023 začíná usazovat prach, je čas podívat se, jak si jednotlivé země vedly oproti očekáváním.

Výkony a výsledky specifické pro jednotlivé země byly přezkoumány s přihlédnutím k jakýmkoli polehčujícím okolnostem a výsledkem bylo následující skóre.

Belgie A +

Turnajový rekord: 6-0

udělali to. spolu. Splněný sen. S brilantním vůdcem a MVP TISSOT v Emmě Meessemanové měli vždy skvělou střelu, ale tohle byla historická týmová práce. Typický byl projev Kyary Linskensové, když propukla ve finále. Mezitím Julie Allemand a Julie Fanlo byly hvězdné na zadním hřišti a vysloužily si hvězdy TISSOT All-Star Five. Veškerou pochvalu si zaslouží i trenér Rachid Meziane a jeho tým. A pamatujte, nebyl to jen krásný basketbal, který hrála Belgie. I pro ně měli Cats vážnou defenzivní výhodu. Chcete-li být korunován šampionem a hlavně získat A+ v našem žebříčku, musíte to udělat z obou extrémů!

Česká republika A

Turnajový rekord: 3-3

Jaké hrdinství měl tento mladý tým, když ne jednou, ale dvakrát za tragických okolností vstoupil do „Heartbreak Hotelu“. Chybělo jim místo v semifinále o pouhou jednu netrefenou ránu, minuly OQT s jedním košem, a to přišlo poté, co si Německo vynutilo prodloužení v tomto setu s pouhými 0,4 sekundami. Žádný tým neprokázal tolik srdce nebo osobnosti. Pokaždé, když jste si mysleli, že Češi jsou na dně a pryč, vraceli se. Množství odvážných mladých hráčů znamená budoucnost zářnou a pokud bude pódium pro trenéry, postaví se na něj Romana Ptáková. Úžasná akce bez superhvězd a obrovského nedostatku zkušeností.

Francie b +

Turnajový rekord: 5-1

Francie možná nebyla poražena ve skupinové fázi, ale bylo to velmi těžké sledovat, pokud jde o úroveň zábavy. Špatně bojovali, i když obrana byla skvělá. Dalo by se to očekávat bez velkých hitterů jako Maren Johannes a Gabby Williams. Ale jak se turnaj rozběhl, bylo cítit, že tým pěkně vyrostl – přestože Ileana Robert kvůli zranění nějaký čas na hřišti chyběla. Sandrine Groda jela opravdu dobře a bylo to velmi působivé, stejně jako Janelle Salone. Získali bronzovou medaili s působivou výhrou nad Maďarskem a skončili na vysoké úrovni a celkově to byla pěkná práce, aniž by byli úžasní, čímž jejich stříbrná série skončila.

Německo b +

Turnajový rekord: 4-3

Musíte to předat Německu, abyste se vrátili po 12 letech a dostali se do čtvrtfinále a poté na olympijské kvalifikační turnaje. Ale využil nějaký tým svého štěstí tolik? Mohli a měli prohrát s Velkou Británií a tou Českou republikou, aby se dostali do OQT? úžasný. Ale říká se, že štěstí si vyděláte sami a nikdo vám nemůže vzít střelu Leonie Vibichové podle předpisů se zbývajícími 0,4 sekundy nebo „čtyřbodovou hru“ Svenji Bronkurtsové v prodloužení. Vyšli s B+ a je toho víc. Opory Marie Guelichové a Fiebichové, stejně jako dobrý start trenéra Thomaidise na jejím prvním turnaji.

Velká Británie B

Turnajový rekord: 1-3

Pro Velkou Británii to byla v Lublani zkušenost vzestupů a pádů. Byla velmi soutěživá, ale v přípravě pravděpodobně nevyzrála – zvláště když se sešlo tolik nových tváří. Chyběl jim čistý rozehrávač, což je faktor, který znamenal, že se nemohli dostat do poslední osmičky – i když mladá Holly Winterburnová odvedla dobrou práci jako skupina, která se snažila vyřešit tu bolest hlavy. Kapitán a kapitán Temi Fagbenle hrál dobře a díky změnám na správných místech a lepší přípravě by budoucnost mohla být jasná.

co to může být? Británie musela litovat některých blízkých porážek

Řecko B-

Turnajový rekord: 1-3

Vypadnutí ze skupiny bylo pozitivní, protože před turnajem byli na 16. místě v žebříčku Power Rankings. A toto vítězství nad Lotyšskem na obou stranách prohry s Černou Horou a Španělskem stačilo. Když ale měli fantastickou šanci dostat se do osmifinále proti Česku, nechali si tuto příležitost uniknout. To bylo frustrující, protože Mariella Fasoula a Artemis Spanou předvedli skvělé výkony a dobře proměnili útočné skóre. Ale někdy se dostali pryč od univerzitního basketbalu a dostali se přes komplikované věci. Nebylo ani dost defenzivního pressingu nebo problému s krádeží.

Maďarsko A-

Turnajový rekord: 3-3

Možná je toto hodnocení velkorysé bez vítězného rekordu, ale jejich poslední umístění v top čtyř bylo v roce 1997. Mají také mladý a ambiciózní tým, který může růst mnohem dále. Zápas o bronz byl pryč a bylo to obrovské zklamání. Ale taková je povaha násobení na vyšší úrovni. Zabij nebo buď zabit. Nárok na OQT tiket lze hodnotit pouze jako úspěšný. Navíc můžete namítnout, že mladší hráči se s tímto tvrdým koncem kampaně hodně naučili. Kapitánka Deborah Dubey udělala pro tým hodně, Viraj Kiss měl pravděpodobně skvělý turnaj, Seesha Gorey byla skála a nyní se všechny oči upírají na Paříž 2024. Před námi je tolik vzrušení!

Izrael d +

Turnajový rekord: 0-3

Jak mohl tým, který v kvalifikaci dvakrát porazil Švédsko, tvrdě vyvíjel tlak na Lotyšsko a navíc navýšil svou soupisku, tak strašně spadnout? Pro spolupořadatele, který měl alespoň na papíře šanci na postup do čtvrtfinále, to byla poněkud katastrofa. Ale ať už to byla tréma nebo prostě strach z úkolu, nestříleli vůbec – snad kromě Yardena Garzona a Daniela Rappera se jejich největší hráči nikdy neukázali, a to bylo záhadou a zničující pro všechny zúčastněné. izraelský basketbal.

Itálie C

Turnajový rekord: 1-3

Důvěra, která se projevila v hodnocení výkonu až do pátého místa, byla zjevně na místě. S italským basketbalem na vzestupu poté, co Schio podnikla historickou cestu do finále EuroLeague Women Final Four, a se soupiskou, která vypadala, že je zamčená v posledních osmi a možná i více, italský balón praskl. Nezlomit 50 bodů proti Černé Hoře na postup do čtvrtfinále bylo neodpustitelné. Obrana se vypařila. Vedoucí v tomto týmu musí převzít odpovědnost a stejně tak i trenér. Je to vážný pokles úspěšnosti. Žádná pevnost nebo odpověď na výzvu. Nemůžete očekávat, že se kvalifikujete jen proto, že máte na triku Itálii.

Lotyšsko c +

Turnajový rekord: 1-2

Lotyšsko promarnilo velkou šanci dostat se do čtvrtfinále, místo toho se po skupinové fázi vydalo na brzkou cestu domů. Na posledním místě se umístila výhra nad přesilovým Španělskem a poté prohra s Řeckem a také Černou Horou, což se nedalo odpustit. Zatímco reakce byla o odrazu, hořkou pilulkou je, že oslavovali příliš brzy. Snad ty scény radosti po porážce Španělska podvědomě znamenaly, že sundali nohu z pedálu. Anete Steinberga, Kitija Laksa a Aleksa Gulbe odvedli maximum, ale kolektivně tým střílel velmi špatně a jednoduše minul. Ve všech třech zápasech nastoupilo pouze sedm hráčů, což nepomohlo.

černou horu b +

Turnajový rekord: 3-3

Někdo se ptal, jak to pořád dělají? No, je malý zázrak, že ryba jako Černá Hora se svou malou populací a velmi omezeným fondem talentů dokáže vymáčknout lístek na sedm po sobě jdoucích vydání a navíc zahrála třetí jamku ve čtvrtfinále. Je to působivý výkon a ani oni nebyli daleko od OQT, porazili pouze Srbsko. Jelena Škerovic vysvětlila, proč je vysoce hodnocenou trenérkou. Natasha Mack se ukázala jako neocenitelná a tvrdě pracující naturalizovaná volba, stále mladá Maria Lekovic ukázala, že dokáže soutěžit a vystupovat na této úrovni a celkově se toho dalo hodně líbit.

Srbsko B-

Turnajový rekord: 5-2

Jak Aleksandra Crvendakic, tak Marina Maljkovic zdůraznily, že šlo o to „zůstat na mapě“ poté, co se dostaly do kvalifikace na olympiádu. Ani na jednom konci Země nebyli zdaleka nejlepší. Věci byly téměř ošklivé od začátku do konce. Typická defenzivní intenzita se zdála být minimální a neexistoval žádný útočný rytmus. Prohra s Maďarskem byla zklamáním, protože byli pokořeni ve čtvrtfinále proti Belgii. Ale oni se odrazili. Kromě Yvonne Andersonové se jejich úrovni přiblížilo jen málo lidí. Dohromady Srbsko dosáhlo výsledku a zanechává rekord 5-2 na některých velkých zářezech.

Slovensko B

Turnajový rekord: 1-3

Pokud se cítíte velkorysí, zeptejte se sami sebe – opravdu jste čekali, že Slovensko vypadne ze skupiny zahrnující Srbsko, Maďarsko a Turecko? Ano, ve svých prvních dvou zápasech byli chudí s velkými porážkami, ale našli své střelecké pole a vytáhli působivou výhru nad Tureckem, než se poklonili Německu ve čtvrtfinálové kvalifikaci. Nedošlo tedy k žádnému převažujícímu negativnímu nebo pozitivnímu představení, pravděpodobně podle očekávání – tedy solidní kvarteto Barbora Wrzeczynski, Alika Moravčíková, Ivana Jakubková a Teresia Palnikovová.

Slovensko vzalo Türkiye domů, než prohrálo ve čtvrtfinále

Slovinsko B-

Turnajový rekord: 0-3

Někteří lidé by namítli, že je příliš štědrý na nezasloužené rekordy, v neposlední řadě proto, že jsou na osmém místě v hodnocení výkonu Volume III. Bylo to však nadějnější, než se čekalo. Věci mohly být ošklivé, ale i přes některé klíčové absence, velmi mladý tým a málo možností na lavičce mohli porazit Německo a Velkou Británii. Teja Oblak udělala maximum pro inspiraci, Eva Lisec a Zala Friskovec přispěli a Ajsa Sivka ukázala, že z ní bude fotbalista. Byla to těžká zkušenost, ale když jsem zkombinoval všechny faktory, alespoň byli ve hrách a dostali se někam blízko toho, kde je realisticky očekávali.

Španělsko A-

Turnajový rekord: 4-2

Přiblížily se tak blízko ženskému titulu FIBA ​​na svém pátém EuroBasketu, ale nakoply se, že vyfoukly dvouciferný náskok a nezvládly to. Ale je těžké být tak kritický. Prohráli s Lotyšskem a málem se smáli naposledy. Bez Asto N’Dour a bez Maria Conde z větší části došlo k silnému oslabení v jejich prospěch kvůli jejich neschopnosti tak učinit. Ale poté, co před pouhými dvěma lety skončil na domácí půdě sedmý, je získání stříbrné medaile jako něco, co je třeba stále slavit. A co Alba Torrens? Nyní je historickou nejlepší střelkyní FIBA ​​Evropy ve Španělsku poté, co prošla Amaya Valdemoro. Jaká legenda.

Španělsko se muselo spokojit se stříbrnou medailí, protože si nezajistilo pátý titul

krocan C

Turnajový rekord: 1-2

Velmi tvrdý? možná. Zejména proto, že Turecko prohrálo kvůli zranění Tilbe Senorika a porazilo Maďarsko – ačkoli tato výhra byla darem od soupeřů. Na jejich obrazovkách něco nesedělo. V neposlední řadě proto, že Tierra McCowanová měla své vzestupy i pády. Občas tam byl pocit chaosu a nikdy nevypadali jako tým, který by si zasloužil být v první osmičce. Být řádně poražen Slovenskem tak trochu ztělesňuje, kde se Turecko v tuto chvíli nachází. Je to znepokojující. Ať už se o jejich naturalizovaném hráči vedou jakékoli debaty, není pochyb o tom, že jejich problémy sahají mnohem hlouběji. A co všichni ostatní kluci na seznamu?

*Známky jsou zcela subjektivní. Všechny komentáře jsou čistě pro autora.