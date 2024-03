Experti tvrdí, že Bidenův plán na vytvoření plovoucího doku v Gaze vystavuje americké síly riziku

Vojenští experti tvrdí, že plán Bidenovy administrativy postavit plovoucí dok u pobřeží Gazy jako součást široké mezinárodní iniciativy nakrmit hladové Palestince by ohrozil americké příslušníky, kteří musí budovat, provozovat a bránit strukturu před útokem, což je obrovské riziko. Politické důsledky pro prezidenta by měly zasáhnout katastrofu.

Zatímco Pentagon tvrdí, že do Gazy nebudou nasazeni žádní američtí vojáci, odhalil jen málo o tom, jak dlouho by operace mohla trvat a jak hodlá zajistit bezpečnost účastníků, což znepokojilo některé v Kongresu a další kritiky prezidentova plánu. Vojenští představitelé odmítli odpovědět na otázky listu The Washington Post o tom, kde se bude molo nacházet a jaká bezpečnostní opatření budou na místě, s odkazem na jejich přání netelegrafovat své plány.

„Kdyby na tom místě vybuchla bomba, americká veřejnost by se divila: Co tam vůbec dělali?“ řekl.

Prezident Biden oznámil rozmístění doku Gazy během svého projevu o stavu Unie 7. března s tím, že to umožní „obrovský nárůst“ humanitární pomoci. Během několika posledních týdnů Spojené státy a další země shodily leteckou pomoc do Gazy, ale tyto snahy neuspokojily poptávku.

Myšlenka doku se setkala se smíšenými reakcemi, přičemž Mezinárodní záchranný výbor a další humanitární organizace uvedly, že Spojené státy by měly využít svého vlivu k nátlaku na Izrael, aby povolil více humanitární pomoci po zemi. Izraelští představitelé odmítli otevřít severní přechod do Gazy s odkazem na bezpečnostní obavy, zatímco náročný proces inspekce na jihu omezil množství pomoci, kterou lze dovnitř dostat.

Všechny dodávky budou organizovány a kontrolovány na Kypru před naložením na lodě, které je přepravují do doku. Představitelé obrany uvedli, že americký personál přesune zásoby na most, ale neopustí jej. Izraelský ministr obrany Yoav Galant Vyjádřil svou podporu Pokud jde o námořní plán, řekl, že izraelské síly zajistí, aby se pomoc dostala ke všem, koho potřebují.

Pokud budou napadeny americké síly, bude to pravděpodobně ve vzduchu, řekl Stavridis s tím, že těsné umístění válečné lodi námořnictva vybavené systémem protiraketové obrany Aegis by mělo stačit k ochraně personálu na plovoucím doku nebo v jeho blízkosti.

Na ochranu proti hladinovým lodím s posádkou i bez posádky, které by mohly představovat hrozbu, by velitelé mohli umístit jednotky Navy SEAL nebo jiný ozbrojený personál do malých vysokorychlostních člunů, přičemž ochranu na souši by zajišťovaly izraelské bezpečnostní síly, řekl Stavridis.