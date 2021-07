Joe Barkin Daniels v Bogotě a Tom Phillips Zpráva:

Když Manuel Antonio Grosso Guarín letěl na přeplněném letišti Punta Cana začátkem minulého měsíce letem Avianca 252, bylo nepravděpodobné, že by se imigrační úředníci na 41letého Kolumbijce znovu podívali. Návštěvníci z celého světa se každý týden shromažďují v tomto dominikánském turistickém městě a hledají slunce, moře a písky z Karibiku.

Zdá se, že Grosso má poněkud jiné plány: vplížit se přes hranice do okolí Haiti A pomozte zavraždit prezidenta této země.

„Kolumbijští žoldáci: vyškoleni, levní a dostupní“ Číst A Adresa V největších kolumbijských novinách El Tiempo v pátek po novinách v Bogotě Bývalý bojovník speciálních sil byl identifikován jako jeden z 28 údajných zabijáků Jovenel Moyes.

Přítomnost tak velkého počtu cizinců mezi údajnými zabijáky haitského vůdce mnohé šokovala, zejména na samotném Haiti. Avšak kolumbijské zbraně k pronájmu se ve válečných zónách po celém světě, včetně Jemenu, Iráku, Izraele a Afghánistánu, objevují již léta.

Mnoho z nich bylo vycvičeno americkými vojáky a po letech bojů s povstaleckými skupinami nebo drogovými dealery v Kolumbii Pokračujte v hledání zaměstnání u soukromých vojenských dodavatelů ve Spojených státech.

“Po mnoha letech války má Kolumbie přebytek lidí vyškolených v letální taktice,” uvedl Adam Isaacson, ředitel obranného dohledu washingtonského úřadu pro Latinskou Ameriku (Wola), think-tanku. “Mnoho z nich bylo zaměstnáno v soukromých společnostech, často na Středním východě, kde vydělávají mnohem více peněz než v kolumbijských ozbrojených silách. Ostatní skončili jako polovojenské jednotky pronajímáním zbraní drogovým dealerům a vlastníkům půdy.”

Podezřelí z atentátu na haitského prezidenta Jovenel Moise seděli po zatčení v poutech na podlaze při obecném policejním vedení v Port-au-Prince. Fotograf: Jean-Marc-Herve Abelard / Associated Press

Dva dny poté, co byl Moyes zastřelen v jeho rezidenci v Port-au-Prince, zůstává identita vůdců zločinu záhadou a předmětem divokých spekulací v ulicích hlavního města. V pátek však kolumbijské úřady identifikovaly jména 13 údajných vojáků, o nichž se domnívají, že byli zapojeni bezpečnostní úředníci na Haiti. Ředitel kolumbijské policie, generál Jorge Luis Vargas Valencia, novinářům řekl, že do „náboru“ podezřelých z vraždy byly zapojeny čtyři společnosti, ale neidentifikoval je, protože jejich jména byla stále ověřována.

Jedenáct mužů údajně 4. června odpoledne zamířilo do dominikánského letoviska Punta Cana z kolumbijské metropole Bogoty. Nazval to El Tiempo Například: Victor Alberto Pineda, Manuel Antonio Grosso Guarín, John Jairo Ramirez, John Jairo Suarez, Němec Alejandro Rivera Garcia, major Franco Castaneda, Angel Mario Yaris Sierra, Carlos Giovanni Guerrero, Francisco Eladio Oribecio Javani Ochoa. Uribe je údajně vyšetřován v Kolumbii pro jeho roli v násilném zmizení a následném vraždění civilistů Předává se jako partyzáni, aby nafoukli bojové mrtvé a získali odměny.

Dva další bývalí členové kolumbijské armády – Alejandro Rivera Garcia a Doberni Cappador Giraldo – údajně dorazili do oblasti asi před měsícem a mířili do Dominikánské republiky přes Panamu, než 10. května letěli do hlavního města Haiti. Mezi nimi byl údajně 40letý Cappador Byli zabiti haitskými bezpečnostními silami, když tento týden pronásledovali prezidentovy vrahy, zatímco Rivera byl mezi zadrženými.

