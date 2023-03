Partigate: Poslanci se střetli s Borisem Johnsonem kvůli vyhoštění

Výbor pro privilegia vyšetřuje výroky pana Johnsona před parlamentem poté, co se od konce roku 2021 v médiích objevily podrobnosti o alkoholových večírcích a dalších shromážděních v Downing Street.

Pokud poslanci zjistí, že vědomě nebo z nedbalosti uvedl v omyl Parlament, hrozí mu vyloučení z Dolní sněmovny – krok, který by mohl vést k doplňujícím volbám v jeho volebním obvodu Uxbridge a South Ruislip.

„Občas se budou unášet na oběžnou dráhu toho druhého,“ řekl a připustil, že na fotografii „není dodržován dokonalý sociální odstup“, ale popřel, že by šlo o porušení směrnic.

„Myslím, že to bylo naprosto nezbytné pro obchodní účely,“ řekl o události odcházejícímu řediteli komunikace Lee Cainovi v listopadu 2020.

To byla událost, kterou měl na mysli 1. prosince 2021, když řekl poslancům, že byly dodrženy všechny pokyny, řekl siru Bernardovi.

„Jsem povinen říci,“ řekl sir Bernard, „že kdybyste to všechno tehdy řekl Poslanecké sněmovně, pravděpodobně bychom tu neseděli. Ale vy ne.“

Na otázku, zda měl tehdy labouristický poslanec Andy Carter předložit tyto argumenty, odpověděl: „Možná, že kdybych dal jasněji najevo, co mám na mysli – a co jsem cítil a věřil v dodržování pokynů – pomohlo by to.“