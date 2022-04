Astronauti Crew-4 společnosti SpaceX se radují z „úžasného“ letu vesmírnou stanicí

Nově příchozí astronauti Crew-4 na Mezinárodní vesmírnou stanici jsou připraveni zahájit šestiměsíční pobyt ve vesmíru po hladkém letu SpaceX tento týden.

Astronaut a astronaut NASA Robert Haines řekl, že let do vesmíru v a SpaceX Kosmická loď Crew Dragon, jeho první mise a svoboda kosmické lodi, „oku-zalévající“ zážitek byl patrný i po kariéře v létání na bojových letounech. mise Vypuštěn do vesmíru ve středu brzy (27. dubna) a zakotvila o necelých 16 hodin později.

„Jedna z věcí, které jsme o stíhačkách říkali, je, že klesají, čím rychleji jedete, tím rychleji se dostanete,“ řekl Haynes, stíhací pilot amerického letectva, během čtvrtečního uvítacího večírku (28. dubna).

„To je pravý opak,“ řekl o startu. „Čím výše jsme, tím rychleji jdeme… a bylo to neuvěřitelné. Tohle.“ [rocket] Jízda, zejména ve druhé etapě, byla opravdu zábavná. Bylo to úžasné.“

Evropská astronautka Samantha Cristoforetti přilétá na Mezinárodní vesmírnou stanici se svými kolegy z posádky na Crew-4. (Obrazový kredit: ESA)

Velitel Crew 4 a astronaut NASA Kjell Lindgren také ocenili výkon nové kosmické lodi. „Kapsle Freedom byl opravdu hladký let a Gs byly tak úžasné,“ řekl s odkazem na síly G neboli gravitační síly, které astronauti zažívali během startu.

Kromě toho, že se posádka 4 těšila z kosmické lodi, řekla, že si to užívala Vesmírné pohledy na drakacož jim nastartuje chutě na několik měsíců pozorování z vesmírné stanice.

mladší astronaut NASA Jessica WatkinsováThe První černoška Při dlouhodobé misi si pochvaloval výhled, když posádka dorazila na vesmírnou stanici.

„Vesmírnou stanici vidíme poměrně daleko, ale je velmi jasná s polem sluneční energie, která k nám svítí,“ řekla. “ Přistát Níže je to naprosto úžasné. Jsme tak nadšení, že tu můžeme být a vidět více těch úžasných výhledů.“

Mnohonárodnostní posádku Expedice 67 nyní tvoří tři Rusové, šest Američanů, jeden německý astronaut a jeden italský astronaut s příletem astronautů Crew-4. Tato skupina astronautů a kosmonautů bude v nadcházejících týdnech úzce spolupracovat na integraci nováčků do vesmírných operací.

Samantha Cristoforetti, veteránka Evropská kosmická agentura Jako astronautka poděkovala svým kolegům za trpělivost, když se Crew-4 přizpůsobuje životu ve vesmíru.

„Dají s námi hodně práce, protože dostáváme ‚nohy prostoru‘, takže vám ze srdce děkuji za tak úžasné přivítání.“

