„Diablo 4“ 4. sezóna je nejnávykovějším pohledem na Diablo za posledních deset let

Diablo 4 Vánice

V životě jsem byl skutečně závislý na velmi málo hrách. Dalo by se říci, že jedním z nich je neustálá, nenápadná závislost na udržování kroku s Destiny 1 a 2, ale to obvykle nezahrnuje šílené drcení dlouho do noci, i když neustále doháním nový obsah.

Další dvě hry? Diablo 2 a 3 jsou v různých bodech mého života, poslední byl Reaper of Souls, který byl vydán téměř před 10 lety v březnu 2014. Ale Diablo 4 se nikdy nedostalo do tohoto bodu při uvedení nebo blízko něj. To se teď změnilo.

Vychytávky provedené v Diablu 4 v sezóně 4, hlavně pokud jde o vybavení, ale také o levelování a pronásledování na konci hry, byly něčím, na čem jsem nyní zcela závislý, alespoň prozatím. Proces, který zde nastavili, je prostě vynikající pro převádění hráčů od jednoho cíle k druhému, přičemž se v tomto procesu stávají silnějšími a silnějšími. Bude to probíhat takto:

Pokrok na nízké úrovni – Tohle se blíží tomu, co bylo vždycky, a dostat se přes první tucet úrovní a tři světové úrovně stále není moc zábavné, ale se zisky XP a Helltides těžkými nepřáteli je to teď mnohem lepší.

– Tohle se blíží tomu, co bylo vždycky, a dostat se přes první tucet úrovní a tři světové úrovně stále není moc zábavné, ale se zisky XP a Helltides těžkými nepřáteli je to teď mnohem lepší. Paragon Maxing – Poté je vaším cílem dosáhnout úrovně 100 a získat všechny své body na hrací ploše, abyste maximalizovali svou budovatelskou strategii nad rámec svého vybavení.

– Poté je vaším cílem dosáhnout úrovně 100 a získat všechny své body na hrací ploše, abyste maximalizovali svou budovatelskou strategii nad rámec svého vybavení. Maxingův avatar -Dále zamíříte do Nightmare Dungeons, abyste se ujistili, že všechny glyfy na vaší desce jsou maximalizovány, aby se tam co nejvíce zvýšila vaše síla.

-Dále zamíříte do Nightmare Dungeons, abyste se ujistili, že všechny glyfy na vaší desce jsou maximalizovány, aby se tam co nejvíce zvýšila vaše síla. Legendární/unikátní zemědělství – Po cestě samozřejmě získáte legendární a jedinečné aspekty, které chcete pro své zařízení, ale to je teprve začátek.

– Po cestě samozřejmě získáte legendární a jedinečné aspekty, které chcete pro své zařízení, ale to je teprve začátek. uklidnit -Toto přidává ke všemu vašemu legendárnímu vybavení dvě nová příslušenství, takže máte ještě větší možnosti přizpůsobení. Špatné RNG vám může „utéct“ to, co jste chtěli, a pak musíte začít znovu s novým dílem, ale pořád je to lepší, než to bylo.

Skvělé následné pěstování – Nyní můžete najít zařízení, které má 1, 2, 3 nebo dokonce 4 větší nástavce, které se snižují o 150 % své hodnoty statu. Takže můžete mít kousek, který se vám líbí, ale jaký to bude? lepší? Jeden s hodnotami 150 % ve více slotech samozřejmě. Takže se nakonec pokusíte nahradit veškeré své stávající legendární vybavení tím.

– Nyní můžete najít zařízení, které má 1, 2, 3 nebo dokonce 4 větší nástavce, které se snižují o 150 % své hodnoty statu. Takže můžete mít kousek, který se vám líbí, ale jaký to bude? lepší? Jeden s hodnotami 150 % ve více slotech samozřejmě. Takže se nakonec pokusíte nahradit veškeré své stávající legendární vybavení tím. Mistrovství -Jakmile budete mít požadovanou výbavu, můžete se propracovat 12 úrovněmi upgradů, které chcete zvýšit každý Statistiky se zvyšují o 5% za úroveň, někdy s náhodnými 25% zvýšeními každé čtyři úrovně. To vyžaduje farmaření stále obtížnějších úrovní The Pit, nové aktivity ve stylu Greater Rift, která tyto materiály odměňuje, a získání plně zvládnuté sady trvá dlouho.

-Jakmile budete mít požadovanou výbavu, můžete se propracovat 12 úrovněmi upgradů, které chcete zvýšit každý Statistiky se zvyšují o 5% za úroveň, někdy s náhodnými 25% zvýšeními každé čtyři úrovně. To vyžaduje farmaření stále obtížnějších úrovní The Pit, nové aktivity ve stylu Greater Rift, která tyto materiály odměňuje, a získání plně zvládnuté sady trvá dlouho. Kultivační materiály -Budete muset spustit v podstatě všechno, co tam je Ne Pit farming věci, jako je zlato nebo Uber Boss materiály, a dokonce i drahokamy nyní vyžaduje mnohem více investic než dříve, aby maximum, takže budete potřebovat i tyto fragmentované materiály.

-Budete muset spustit v podstatě všechno, co tam je Ne Pit farming věci, jako je zlato nebo Uber Boss materiály, a dokonce i drahokamy nyní vyžaduje mnohem více investic než dříve, aby maximum, takže budete potřebovat i tyto fragmentované materiály. Šéfové Uberu – Tradiční farmaření cílených dropů, Uberů s Durielem a Andarielem, ale nyní je možné vyvolat verze bossů na úrovni 200 s lepšími dropy a některými z nejtěžších výzev ve hře.

Je těžké plně vysvětlit, jak dobře to všechno jde dohromady, ale je to tak. Staré menu by se v podstatě zastavilo u „Legendárního a jedinečného zemědělství“ a téměř vše po něm je zcela nové a vezme vás mnohem hlouběji do konce hry, než jste byli předtím. Tady se, jak se říká, opravdu „vařilo“ a já jsem ponořený do sezóny tak daleko, jako nikdy předtím.

