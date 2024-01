Česká republika se podívá na umění Glowacki's Door County

FISH CREEK – Když Connie a Mike Glowacki loni na podzim dostali e-mail, předpokládali, že jde pravděpodobně o typický spam.

Když se ale zeptali, zda na e-mail navázali brzy poté, podívali se blíže.

Díky tomu je nyní na americké ambasádě v Praze vystaveno devět uměleckých děl Kuni Glowacki.

Umělecká díla – čtyři originální kusy a pět výtisků akvarelového umělce z Fish Creek, které zobrazují nebo představují scény Door County nebo regionu – byly vybrány prostřednictvím programu Art in Embassies spravovaného ministerstvem zahraničí USA.

Program Art in Embassies si klade za cíl využít vizuální umění k „propagaci kulturní diplomacie prostřednictvím uměleckých výměn a představení práce předních amerických a mezinárodních umělců publiku po celém světě,“ uvádí web programu art.state.gov.

Příbuzný: V Edgewood Orchard Galleries se otevírá výstava dárků

Příbuzný: Umění „inspirované přírodou“ bylo představeno na jednodenní výstavě v Plum Bottom

Toto umění je vystaveno na amerických velvyslanectvích a rezidencích velvyslanců, stejně jako v dalších kancelářích ministerstva zahraničí. Nejen, že dává lidem v jiných zemích po celém světě pohled na americké umění, ale také se pokouší nahlédnout do kultury a krajiny Spojených států.

Počátky programu sahají do Muzea moderního umění v New Yorku, kdy v roce 1953 zrodilo myšlenku a poslalo takovou výstavu do rezidence amerického velvyslance v Norsku. Program se založením muzea dále rostl a prezident John F. Kennedy založil v roce 1963 „Art in Embassies“ jako program ministerstva zahraničí.

Dnes se každoročně účastní více než 2000 umělců.

Ale zpět k tomu e-mailu, který nebyl spam – Mike Glowacki, manžel Connie, který se také stará o obchodní část jejího podnikání, řekl, že to všechno začalo, když loni v listopadu v jejich restauraci Fish obdržel známý, ale podezřele znějící e-mail. Showroom Al Khor.

„V našem podnikání dostáváme stejný spam jako ostatní umělci – někdo od vás chce koupit nějaké umění,“ řekl Mike Glowacki. „Určitě řeknu, mockrát děkuji. Pak další e-mail zní: 'Ach, přestěhoval jsem se, můžete mi poslat kresbu a já vám pošlu pokladní šek.'

„Takže loni v listopadu jsme obdrželi dotaz[říká:'DobrýdenjsemzvelvyslanectvívČeskérepublice'“

Mike byl ochoten ignorovat tuto počáteční žádost, dokud se Connie neozvala její kamarádka Karen Kingová, která patřila ke stejné ženské organizaci jako Connie v oblasti kolem jejího rodného Gainesville.

Karen Kingová je také manželkou Stephena B. Kinga, který byl loni 5. října jmenován velvyslancem v České republice. Karen King a její dcera Christine znaly Connieino umění.

„Bylo to velmi milé překvapení, když jsem zjistila, kdo (ti, kdo se ptali na umění) jsou,“ řekla Connie Glowacki.

Mike Glowacki řekl, že se poté ověřil u umělecké kanceláře velvyslanectví a také u amerického poslance a předsedy Sněmovny reprezentantů Paula Ryana, jehož obvod pokrývá oblast Gainesville, a oba uvedli, že zobrazení bylo legitimní.

Kurátorský asistent z Art at Embassies pomohl vybrat devět Konyho uměleckých děl, která byla zabalena a přijata na jaře k dodání do Prahy. Umělecká díla jsou nabízena na tříletou výpůjčku, i když „bylo by pro nás dobré, kdyby si je komunita chtěla po uplynutí výpůjční lhůty ponechat,“ řekl Mike Glowacki.

Mike Glowacki řekl, že šest z devíti kusů zobrazuje scény Door County a další tři mají podobný pocit. Mezi díly je „The Winding Road“, která zobrazuje pohled na silnici poblíž Gills Rock, stejně jako scénu soumraku nad Efraimem a bouři blížící se Sister Bay.

Rodina Glowackis strávila 25 let cestováním po uměleckých veletrzích téměř každý víkend s Cooneyho akvarely a kresbami a se stanem, kde je vystavovala, po celé zemi, včetně uměleckých galerií v Door County. Odešli z okruhu uměleckých galerií a v roce 2008 otevřeli galerii Connie Glowacki, kde mohou návštěvníci posedět a popovídat si s umělkyní nebo jejím obchodním partnerem. Její akvarely scén Door County byly vybrány pro porotce v jiných galeriích na poloostrově i jinde.

Connie Glowacki řekla, že výběr jejích uměleckých děl do programu je určitě jedním z vrcholů její dlouhé kariéry a ona a Mike plánují na jaře cestu do Prahy, aby se podívali na výstavu. Řekla, že doufá, že její práce bude mít dopad na ty, kteří si ji prohlížejí.

„Je to naprosto úžasné,“ řekla. „To, aby lidé v Evropě viděli mou práci jako odraz toho, jaká je naše země, jaký je Door County, je nad rámec toho, co jsem očekával. Doufám, že budou chtít přijet na návštěvu sami.“ Je to další způsob, jak křížíme kultury .“

Pro vaši informaci

Connie Glowacki Gallery se nachází v jednotce B-23 Top of the Hill Shops, 9331 Spring Road (mimo State 42 a Door County F), Fish Creek. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin až do 31. října.

Pro více informací volejte 608-752-0707 nebo navštivte connie-glowacki.com.