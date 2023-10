20 akcí a projekcí pro filmové fanoušky v České republice letos na podzim

a Queer podzimní kino 2023 Série se vrací do LGBT+ komunitního centra od září do prosince a představuje řadu filmů s LGBTQ tématikou. Počínaje oblíbeným dramatem Tár, dalšími tituly jsou hororová klasika Carrie na Halloween a muzikál Hedwig and the Angry Inch. Týdenní projekce se budou konat každé pondělí v měsíci.