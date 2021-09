České desítkové Adam Hillslett, který je v mužském desetiboji, si ve středu všiml rozběhů na 100 metrů, když vyrazil na trať s knírkem na řídítkách.

Helceletův obličejový účes je víc než jen trend. Hvězda samozvané historie světové atletiky v rozhovoru pro rok 2020 řekla, že se začal objevovat na počest stého výročí České republiky.

“V roce 2018 naše země oslavila 100 let jako republika, takže jsem si chtěl nechat narůst knír, jak se tehdy nosili. Moji přátelé to nenáviděli, takže to miluji!” Řekl.

Jeho láska k historii vedla v roce 2019 k zahájení školení Helcelet & Co. Decathlonpedia.com, encyklopedie zdrojů pro mladé sportovce, aby se dozvěděli o historii a lidech spojených s Decou, ​​aby „objevili příběhy největších světových sportovců“.

Uživatelé sociálních sítí mezitím na sociálních sítích poznamenávají, že „slavná“ helta s knírkem si zaslouží olympijské uznání.

Napsal „Adam Sebastian Helsellette si pohrával s knírkem v dokonalé formaci, než se každé úsilí stane mírou oddanosti, kterou od svých celníků očekáváte“ Vložte tweet