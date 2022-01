Amazon právě tipoval na první doplnění zásob PS5 v roce 2022 tento týden – tady je to, co víme

Amazon ještě držel a Doplnění zásob PS5 v roce 2022, ale to by se mohlo v následujících dnech změnit.

I když od online prodejce nepřišlo žádné oficiální slovo, které by potvrdilo brzké naskladnění PS5, různé zdroje naznačují, že Amazon by mohl v určitém okamžiku tohoto týdne přijmout nové objednávky na žádanou konzoli příští generace. V příštích několika dnech budeme Amazon bedlivě sledovat, takže se vraťte k aktualizacím.

Doplnění zásob Amazon PS5 (zkontrolujte zásoby)

Spolehlivý účet pro sledování zásob @PS5StockUpdates prohlásil, že tento pokles Amazonu bude „hlavní událostí“ týdne. To by mohlo naznačovat, že během tohoto naskladnění budou k dispozici značné zásoby. To by dávalo smysl, protože historicky Amazon držel větší, ale méně časté poklesy ve srovnání s jinými maloobchodníky.

Na co si dát tento týden pozor… – HLAVNÍ událostí tohoto týdne by měl být Amazon! Nevíme přesný den ani čas poklesu, ale brzy se to blíží!- Další pokles v obchodě GameStop ve čtvrtek v otevírací době místního obchodu (přes @mattswider na https://t.co/0CpkfJ5Ojs)⬇️⬇️ ⬇️25. ledna 2022 Vidět víc

V současné době nemáme žádné zprávy o přesném datu a čase tohoto naskladnění. To je frustrující, ale ne zcela nečekané. Amazon se obecně neřídí předvídatelným vzorem doplňování zásob a zdá se, že akcie konzolí nové generace upouští náhodně. Díky tomu je sledování potenciálního doplnění zásob Amazon PS5 velmi složité.

V polovině roku 2021 začal Amazon držet zásoby, které vyžadovaly a Prvotřídní členství mít přístup. Vybrané doplnění zásob, které se konají výhradně pro členy Prime, je trend, u kterého očekáváme, že Amazon bude pokračovat i v roce 2022, takže může být užitečné zaregistrovat se níže, abyste měli přístup k dalšímu doplnění zásob Amazon PS5.

Zatímco čekáme na další informace o této kapce Amazonky, nezapomeňte si naši záložku Doplnění zásob PS5 rozbočovač. Tato příručka obsahuje všechny informace o nákupu, které potřebujete, a je pravidelně aktualizována nejnovějšími informacemi o doplňování zásob, aktualizacemi a spekulacemi, abyste nikdy nezmeškali ani kapku. Nemůžeme zaručit, že dostanete PS5, ale určitě to nakloní šance ve váš prospěch.

Jak získat včasný přístup k doplnění zásob Amazon PS5

Získávání včasný přístup k doplnění zásob Amazon PS5 je docela jednoduché: zaregistrujte se na Amazon Prime. Za 12,99 $ měsíčně (119 $ ročně) získáte řadu výhod včetně dopravy zdarma a přístupu ke streamovací službě Prime Video, nemluvě o veledůležitém prioritním přístupu k dalšímu doplnění zásob PS5. Níže se můžete zaregistrovat a k dispozici je dokonce 30denní bezplatná zkušební verze služby, takže vás nebude nic stát.

Jak koupit PS5 na Amazonu

(Obrazový kredit: Amazon)

Neexistuje žádný zaručený recept na úspěch, pokud jde o zabezpečení PS5 během doplnění zásob na Amazonu, ale existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste naklonili šance ve svůj prospěch.

Nejprve se ujistěte, že máte předem nastavený účet Amazon s informacemi o vaší adrese a platebními údaji. Získání zásob do košíku je jen polovina úspěchu, jakmile se vám podaří, že je to závod o dokončení check-outu. Pokud se zaseknete při zadávání čísla karty a PSČ, je pravděpodobné, že se konzole během psaní vyprodá.

Tady je trochu zvláštní amazonský trik které prokazatelně usnadňují placení na PS5. Umístěním konzole do seznamu přání v předstihu, když bude znovu naskladněna, můžete odtud přidat do košíku. To vám umožní obejít stránku se seznamem, která prakticky vždy padá kvůli velkému provozu.

Pomocí tohoto triku můžete obvykle dostat zásoby do košíku ve chvíli, kdy je doplnění zásob aktivní, a to vám dává docela značnou výhodu oproti lidem, kteří se zasekli ve snaze obnovit aktuální stránku seznamu PS5 v naději, že to zprovozní.

Jen se ujistěte, že máte PS5 ve svém seznamu přání předem, protože jej stále můžete přidat, i když je konzole vyprodaná. Udělejte to dobře, než dojde k doplnění zásob, abyste mohli tento trik využít. Pokus o přidání konzole do seznamu přání během poklesu zásob obvykle povede k tomu, že se na webu objeví chybová zpráva.

Sami jsme tuto metodu testovali během an Doplnění zásob Xbox Series X a může potvrdit, že to skutečně funguje. Sérii X se nám podařilo dostat do košíku čtyřikrát, zatímco konzoli se nám nepodařilo dostat do košíku ani jednou přes stránku se seznamem, protože neustále padala.

Také se ujistěte, že máte v záložce našeho průvodce o doplnění zásob PS5, protože jej aktualizujeme o další informace o nejnovějším doplnění zásob Amazonu PS5, jakmile je dostaneme.

Sledování zásob PS5 – obchody ke kontrole