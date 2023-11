Získejte Assassin’s Creed Syndicate nyní zdarma na PC

Assassin’s Creed Syndicate, díl z roku 2015 duální hrdinské stealth dobrodružné série od Ubisoftu odehrávající se v Londýně 19. století, je v současné době k dispozici zdarma na PC do 6. prosince. Je tu jen jeden obrat: budete ho muset získat ze spouštěče Ubisoft Connect (vložte hororové emotikony). Nenáviďte Posla.

Jak je Alan Wake 2 založen na „Cure Verse“

Assassin’s Creed Syndicate (Který byl vydán PS4, Xbox One a PC dne 23. října 2015) byl poslední klimatizace Adresa dříve Origins A Epické Série se vydala cestou RPG s více statistikami a úrovněmi, které je třeba zvážit, než se postavíte nepřátelům.Sdružení Bylo to rozhodně zlepšení oproti svému buggy předchůdci, Jednotka Assassin’s Creed. Získal silné recenze od kritiků a pozitivní recenze všude a měl průměrné hodnocení Skvělý konec se skvělým soubojem s bossem.

Pokud jste to nestihli Sdružení A pokud jste zvědaví (nebo jen chcete hru zdarma), zamiřte na Ubisoft Sdružení Rozdávaná stránka pro nárokování kopie. Ani to nemusíte mít Launcher není moc velký Ty se stahují, abyste si je mohli nárokovat na svůj účet Ubisoft (ale abyste je mohli hrát, musíte si nainstalovat Store).

v KotakuPro shrnutí Assassin’s Creed SyndicateJednoduše jsme to popsali jako „opravdu dobré“. Zabiják doktrín hra,“ jedna nápadně z jiné doby (před Origins, EpickéA Valhala) Ale i tak to stojí za váš čas:

[Syndicate] Má lehký, téměř komický tón, podtržený hravou hrou Austina Wintoryho [Journey, The Order: 1886, Stray Gods: The Roleplaying Musical] výsledek. Děj – který zahrnuje starověké civilizace, magické rubáše, současné scény kolem akcí Absterga a postavy z éry Desmond/Esio – se zdá být pro hráče, kteří nejsou ponořeni do těchto událostí, v zásadě nepochopitelný. Zabiják doktrín znalost. Ale na tom nezáleží: momentální motivy [the protagonists] Dost jasné.

Sdružení To může být právě to, co hledáte, pokud jste letos hráli (nebo o hraní uvažujete). Assassin’s Creed Miragekterý jsme označili za návrat ke kořenům seriálu, „když bylo důležité plížení, lezení bylo hádankou a nepřátele bylo možné odpálit jedinou klamnou čepelí.“