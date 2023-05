10 nových nezávislých her na Steamu, které podněcují fantazii

Pokud už vás nebaví vývojové postupy AAA a zacházení se zaměstnanci, jak říkáte, měli byste se skutečně podívat hlouběji do světa nezávislého rozvoje. a ty bys to nevěděl, S devíti z dnešního dneMáme pro vás 10 dalších málo známých nebo málo známých indie her, které si zaslouží vaši pozornost.

Chase Unseen

Chasing the Unseen – Trailer Oznámení

Dobře, poslouchej, tajný čas: Jestli absolutně chceš, abych napsal o tvé hře, ukaž chobotnice. Je to přímá cesta do mého srdce a Chase Unseen Šel tam. Je to hra o šplhání po obřích tvorech a jen tak trochu vypadá stín kolosu.

Kromě trochu odvážné animace to vypadá skvěle, šplhat po velké chobotnici nebo skákat mezi klouzavými částmi hada? Může to být tak zábavné! Nejlepší ze všeho jsou vývojáři Strange Shift Studio Právě vyšlo demo abychom to mohli zjistit.

ze stanice na stanici

Primatica

No, tady je, krásná. Myšlenka na provozování železnice mi vždy připadala jako velký stres, dokonce i v dobách Chrise Sawyera. ale ze stanice na staniciDíky přívěsu plnému voxelů vše vypadá tak útulně.

Podívejte se na ty padající buchari! Obvykle mi připadají vláčky stejně zajímavé jako vzorky koberců, ale díky tomuhle vypadají tak kouzelně, že si s nimi chci hrát! Což je něco, co doufáme, že se nám letos podaří.

Super Catboy

Trailer Super Catty 90s | Fotosenzitivní varování

Pokud jste staří jako já, upoutávka na Super Catboy (výše) vás vrátí do 90. let způsoby, které jste pravděpodobně tak úplně nechtěli. Je to nejúžasnější z toho, jak byly hry v té době inzerovány, a je to ještě vtipnější vzhledem k kontrastu (tehdy a dnes) vysoce motivovaných hráčů s 2D 2D plošinovkou.

Vytvořeno „dva německými muži“, není to jen propagace, která mi připomíná dobu. To má oheň a led/král lev Dobré vibrace vůči jejímu umění a všemu, co klouže kolem. tam Demo na Steamu Pokud to chcete zkontrolovat.

Khalifa ostrovy

Schmidtova dílna

Khalifa ostrovy Bezprostředně mi to připomíná SSI a FTL hry z konce 80. let, na kterých byla moje realita postavena, a právě kvůli tomu se jí opravdu držím. Je to moderní myšlení Grimrockové legendyale 2,5D estetika doby.

Schmidt Workshops Singles, inspirovaný dobovými hrami a založený na blízkovýchodním folklóru a islámských duchovních tradicích, naznačuje, že bude mít příběhově řízené možnosti hráčů s otevřeným koncem. Na příštím festivalu se chystá demo a já se nemůžu dočkat.

Život není podporován

Sam Stubbings

Nejsem si úplně jistý, co to o mně (o mně) vypovídá, ale na tomto neuvěřitelně izolovaném survival simovi je prostě něco, co mě opravdu láká (to proto, že jsem misantropický člověk). Život není podporován Tak daleko, jak jen můžete, na zničené vesmírné lodi obíhající neobydlenou planetu. Mmmm, prázdninová destinace číslo jedna.

Sbíráním úlomků a používáním lepicí pásky musíte dát dohromady vybavení a přístřeší, abyste se vyhnuli současné dodávce kyslíku, to vše s cílem vyšetřit příčinu nehody. Subnautica ve vesmírném vakuu? Ano prosím. tam Demo jiža byl propuštěn před pouhými čtyřmi týdny.

Víkend v Puzzleburgu

Sunny Behavior Games

Dvou až čtyřhodinové RPG plné hádanek se zaměřením na to, abyste se cítili cool a lákavě. Tohle vypadá docela pěkně, co? Odehrává se v tom, co vývojář Sunny Demeanor Games nazývá „otevřeným městem“ spíše než otevřeným světem, a je to všechno o jemném průzkumu během víkendu s nepřáteli ohrožujícími nebo katastrofou končící svět.

Hra vyšla v únoru, ale zatím byla mimo veřejnost, takže pokud máte chuť na nějakou milou, sladkou hádanku, může to být to pravé.

měsíčník

Moonbriar (Teaser)

S těmi Indiegeddony musím být opatrný, abych neměl pouze seznamy vizuálních románů – zdaleka nejvíce odevzdávaného žánru. Ale bože, když vaše obsazení zahrnuje britského herce Simona Callowa s hlasem BOOM, je to velká marnotratnost.

Ve skutečnosti je plný dunivých vokálů, které také obsahují vyprávění Zelený rytířRalph Ineson. Poté tam Dračí důmSavannah Stein a Kricky, jaká sestava. se silným Voda klouže Good Vibes rabbitkind byl proklet s „The Great Culling“ a vy hrajete malou dívku jménem Fern, která je obviněna z toho, že přivedla své příbuzné skrze tento očistec.

Grand Empire: Přežití v cestování časem

Tbjbu2

Matka. úžasný. Chcete-li vidět aspiraci, podívejte se na tento trailer Velká císařovna. Jedná se o survival hru zasazenou do doby dinosaurů, ale také do středověku, ale také do průmyslové revoluce, ale také do současnosti a také do budoucího vesmíru. Co teď?

Je tu crafting, správné, ale také cestování časem. Zdá se, že to všechno vytvořil jeden člověk? šílený. Být pro jednoho hráče a více lineární než to, co žánr obvykle nabízí, ale pak to musí být, ne?

zlý čaroděj

Hry s gumovými kachničkami

Je to akční hra shora dolů zlý čarodějHrajete za nedávno poraženého posledního bosse hry a nyní se snažíte odstranit všechny hrdiny z jeho hradu. Je to pěkný nápad a je prezentován s druhem okázalého, hvězdného umění, které byste mohli očekávat od hry Devolver.

Pokud se chcete dozvědět více, můžete si ji zahrát již nyní, jelikož vyšla teprve minulý týden.

Bridgeburn

Bambusový bandita

„Pohlcující hra simulující hledání pokladu“, Bridgeburn je ručně kreslené ARPG od vývojáře Bamboo’s Bazaar s důrazem na průzkum.

Vypadá to, že nabídne úhlednou sadu schopností se schopností je kombinovat a vytvářet nové dovednosti. A vzhledem k vzácnosti nezávislých ARPG je hezké vidět takové, které působí tak prémiově.

