Pokud se v květnu uskuteční volby do Poslanecké sněmovny, povede koalice Piráti a Stan (starostové a nezávislí) alianci SOL (ODS, TOP 09, KDU-LSL) s 21,5 procenty hlasů.

Podle volebního modelu organizace Gander CZ skončí hnutí ANO současného předsedy vlády Andrzeje Babika na třetím místě s 20 procenty.

Se Svobodou a přímou demokracií (SPD) a Komunistickou stranou s 10% a Čechy a Morava (KSČM) s 5,5% vstoupí do Poslanecké sněmovny Hnutí pravdy, které vede bývalý vůdce divize organizovaného zločinu Robert Alachta. dostatek hlasů. Ve srovnání s dubnovým průzkumem získala dalších 2,5 procentního bodu.

„Hnutí ANO a hnutí SPD shromažďují hlavně voliče mezi nevoliči a v menší míře piráty,“ uvedl ke změně analytik Gander Ondiz Ribose.

Stejně jako v dubnovém sčítání skončí vládnoucí Česká sociálnědemokratická strana (ČSSD) mimo dolní komoru se třemi procenty, a to až po trojúhelníku, Straně svobodných občanů a Straně nezávislých v České republice. U vzorku by získal 4 procenta hlasů.

Podle modelu obdrží koalice pirátů a starostů o jeden procentní bod více než v dubnu, ANO a sociální demokraté. Naproti tomu se podpora pro alianci SOL tvořenou ODS, KDU-LSL a TOP 09 nezměnila. SPD ztratila 2 procenta podpory ve prospěch přísahy, „to je velmi důvěryhodné a žádoucí, s komplexnějším protikorupčním programem pro voliče,“ uvedl analytik.

Stejně jako trojúhelníkové hnutí i komunisté postupovali o půl procentního bodu.

Podle jejího vůdce Vojdacha Philippeho, který hodlá na stranické konferenci rezignovat ze stranické činnosti, se KSČM podařilo pokles zastavit. Ribose poukázal na to, že strany jako KSČM a KDU-ČSL získaly od posledních parlamentních voleb mnohem méně nových voličů než pirátů, starostů a slibů. Podle analytika byla část voličů ANO odkloněna do těchto tří skupin a SPD. Voliči SSD často přešli na piráty, starosty a ANO.

Průzkum probíhal od 10. do 28. května a do volebního modelu hlasovalo 919 voličů. Autoři průzkumu poukazují na to, že statistická chyba je 1,1 až 3 procentní body.