Vědci vrhli nové světlo na paradox proteinové diety

Výzkumníci zdůrazňují paradox: Zatímco diety s vysokým obsahem bílkovin zvyšují sportovní výkon, mohou přispět ke zdravotním problémům a zkrácení délky života u nesportovců.

Silový trénink s odporem může podle nového výzkumu provedeného na myších působit proti škodlivým účinkům stravy s vysokým obsahem bílkovin.

Studie byla nedávno publikována v časopise eLife, představuje to, co editoři popisují jako cenné zjištění o vztahu mezi vysokoproteinovou dietou a rezistentním cvičením k akumulaci tuku a homeostáze glukózy, podpořené pádnými důkazy. Tvrdí, že zjištění budou relevantní pro odborníky na výživu a další, kteří se snaží porozumět souvislostem mezi bílkovinami ve stravě, cukrovkou a cvičením.

Dietní protein: výhody a rizika

Dietní protein poskytuje základní živiny, které řídí širokou škálu procesů v těle a mohou ovlivnit zdraví a délku života. Konzumace bílkovin je obecně považována za dobrou věc, protože podporuje růst svalů a sílu, zejména v kombinaci s cvičením. U lidí, kteří žijí sedavým způsobem života, však konzumace příliš velkého množství bílkovin může zvýšit riziko srdečních onemocnění, cukrovky a smrti.

„Víme, že nízkoproteinové diety a diety s nízkým obsahem specifických bílkovin Aminokyseliny „Podporuje zdraví a délku života zvířat a že krátkodobé omezení bílkovin zlepšuje zdraví metabolicky nezdravých dospělých lidí,“ vysvětluje vedoucí autorka Michaela Troutmanová, výzkumná asistentka na katedře medicíny, lékařské fakulty a veřejného zdraví, University of Wisconsin. . , my. „To však představuje paradox – pokud by byl vysoký obsah bílkovin ve stravě tak škodlivý, mnoho lidí, kteří dodržují vysokoproteinovou dietu nebo proteinové doplňky, by mělo nadváhu a zvýšené riziko vzniku cukrovky, zatímco sportovci, kteří dodržují dietu s vysokým obsahem bílkovin, jsou „mezi nejzdravější z hlediska metabolismu.“

Přehled zkušeností

Aby vědci prozkoumali možnost, že cvičení může chránit před škodlivými účinky stravy s vysokým obsahem bílkovin, použili progresivní silový tréninkový program založený na odporu u myší. Zvířata táhla po dráze třikrát týdně po dobu tří měsíců vozík s narůstajícím nákladem nebo stejnou dobu táhla podobný vozík bez nákladu.

Jedna skupina myší byla krmena dietou s nízkým obsahem bílkovin (7 % kalorií z bílkovin) a druhá skupina byla krmena dietou s vysokým obsahem bílkovin (36 % kalorií z bílkovin). Tým poté porovnal tělesné složení, hmotnost a metabolické ukazatele, jako je hladina glukózy v krvi, pro různé skupiny.

Výsledky a důsledky

Výsledky byly takové, jak tým očekával: Dieta s vysokým obsahem bílkovin zhoršila metabolické zdraví u sedavých myší bez tíže; Tyto myši získaly zvýšenou tukovou hmotu ve srovnání s myšmi na dietě s nízkým obsahem bílkovin. Ale u myší s vysokou zátěží vedla strava s vysokým obsahem bílkovin k růstu svalů, zejména na předloktí, a chránila zvířata před nabíráním tuku. Cvičení však neochránilo myši před účinky vysokého obsahu bílkovin na kontrolu hladiny cukru v krvi.

Kromě toho, ačkoli myši krmené vysokým obsahem bílkovin získávaly sílu rychleji než myši krmené nízkým obsahem bílkovin, nebyl žádný rozdíl v maximální hmotnosti, kterou by každá skupina myší mohla utáhnout na konci období studie. a vysokoproteinové diety byly větší a měly větší svaly.

Ačkoli jsou důkazy podporující tvrzení studie považovány za silné, redaktoři zdůraznili některá omezení. Například použití myší může omezit zobecnitelnost nálezů na lidi kvůli přirozeným fyziologickým rozdílům. Editoři poznamenávají, že výsledky by byly také posíleny zahrnutím přímého zkoumání základních molekulárních mechanismů odpovědných za pozorované výsledky.

Vedoucí autor Dudley Laming říká: „Víme, že mnoho lidí, kteří záměrně konzumují stravu s vysokým obsahem bílkovin nebo konzumují proteinové doplňky na podporu svého cvičebního režimu, není považováno za metabolicky nezdravé, a to navzdory množství důkazů, které ukazují, že vysoké hladiny bílkovin mohou být škodlivé metabolické účinky.“ Docent medicíny (endokrinologie) na katedře medicíny, lékařské fakulty a veřejného zdraví, University of Wisconsin. „Náš výzkum může vysvětlit tento hlavolam tím, že ukazuje, že cvičení s odporem chrání před přírůstkem tuku u myší vyvolaným vysokým obsahem bílkovin. To naznačuje, že metabolicky nezdraví jedinci, kteří dodržují dietu s vysokým obsahem bílkovin nebo proteinové doplňky, mohou mít prospěch buď ze snížení příjmu bílkovin.“ příjem nebo dělat více odporových cvičení.

