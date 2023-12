Dramatický film zachycující kontroverzní příběh bratří Machinů, který byl nominován na Oscara

Josef a Katerad Maasenovi se zapsali do historie poté, co se jim a Milanu Böhmerovi, dalšímu členu ozbrojené odbojové skupiny, podařilo v roce 1953 uniknout zajetí a uprchnout do Západního Berlína. Někteří je považují za hrdiny, ale mnozí je považují za chladné. – Krvaví zabijáci, kteří zabili šest lidí, když se probojovali ze země.

bratři|Foto: Zuzana Banská, CinemaArt

Film zachycující tyto události režíroval vzdálený příbuzný bratrů Thomas Masen, kterému prý připadá diskuse o hrdinech či padouších poněkud nadbytečná.

„To je otázka, která vyvstala už dávno v době komunismu – komunisté vytvořili tento úhel pohledu černobíle. Takže z principu odmítám odpovědět – nebudu říkat ano ani ne.“

‚bratři‘|Foto: Zuzana Banská, CinemaArt

Herečka Tatiana Diková, která hraje matku bratrů Zdena Mašínová, říká, že by se lidé měli jít na film podívat, než se rozhodnou o rodině Mašínových, protože film zobrazuje události, aniž by lidem říkal, co si mají myslet.

„Film byl natočen tak, aby si diváci mohli udělat vlastní názor. Byl tak napsaný a doufám, že tak bude i sestříhaný. Místo toho, aby si lidé utvářeli názor z povzdálí, mohou se na film dívat a zabývat se těmito otázkami.“ Pokusit se soudit něco, co se stalo v 50. letech 20. století Z dnešního pohledu mi to připadá zvláštní.

READ Hariharan zpívá pro nadcházející indo-polský akční film The New Indian Express Video teaser k filmu Bratři (2023) CZ HD #BratřiMašínové

Zydina Mašínová zemřela v roce 1956 po několika letech věznění tajnou policií jako odplata za útěk svých synů, během kterého byla mučena a byla jí odepřena lékařská péče. Thomas Masen říká, že chtěl, aby tato postava hrála ve filmu důležitou roli, jako to dělala ve skutečném životě.

„Pro mě byly zásadní ženské postavy, takže jsem od začátku prosazoval, aby byly ve scénáři. A jsou tam a jsou vykresleny velmi silně.“

‚bratři‘|Foto: Zuzana Banská, CinemaArt

Zdena Mašínová byla posmrtně vyznamenána medailí Tomáše Garegy Masaryka, zatímco bratři, kteří se později přestěhovali do Ameriky a sloužili v americké armádě, se ve své vlasti prosazovali jen s obtížemi.

‚bratři‘|Foto: Zuzana Banská, CinemaArt

V roce 2004 jim český Senát odhlasoval udělení státních vyznamenání, tehdejší prezident Václav Klaus však toto rozhodnutí zrušil. V roce 2011 tehdejší ministr obrany Alexandre Vondra udělil medaili za statečnost bratrům Massinům, ale několik lidí proti němu údajně podalo obvinění s tím, že předáním medaile bratří Massinů ve skutečnosti vraždu schválil a povolil. Některé průzkumy veřejného mínění naznačují, že více než polovina Čechů považuje bratry za chladnokrevné zabijáky.

Navzdory této kontroverzi však režisér Thomas Massen říká, že příběh prakticky prosil o zfilmování.

READ Kurz Eurovize 2022: Spotify předpovídá vítěze Eurovize 2022 podle vysílaných dat

‚bratři‘|Foto: Zuzana Banská, CinemaArt