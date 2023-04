V kolik hodin je živé setkání Love Is Blind na Netflixu?

V pátek jsme se konečně dozvěděli, zda páry zasáhly uličku, a i když nikoho z nás nepřekvapilo, když Brett a Tiffany prošli jejich manželstvím, Paul a Micah čekaly šoky poté, co ekolog odhodil svou nastávající nevěstu k oltáři. .

Tento víkend se ukázal jako velký pro fanoušky Love Is Blind, kteří v pátek večer před nedělní první živě akční epizodou shledání sledovali, jak Netflix uzavírá čtvrtou sezónu seznamky.

Včerejší živé shledání vytvořené Chrisem Coelenem bylo zamýšleno odhalit aktuální stav vztahu našich párů 4. řady, ale bohužel pro ty, kteří zůstali vzhůru až do pozdních ranních hodin, přenos zaznamenal určité technické potíže a někteří diváci neměli přístup. Živé vysílání.

Nepropadejte však panice – Netflix oznámil, kdy bude britským fanouškům k dispozici celá epizoda a zde je vše, co potřebujete vědět o tom, jak ji sledovat.

The Love Is Blind Season 4 reunion se bude vysílat v neděli 16. dubna v 1:00 pro ty ve Spojeném království, dva dny poté, co poslední epizoda vypadla na Netflixu (pátek 14. dubna).

Stream však v noci zaznamenal určité technické potíže, přičemž mnoho diváků hlásilo, že živý přenos nefunguje – za což se Netflix omluvil hodinu a půl poté, co bylo naplánováno zahájení show.

Pro ty, kteří nemohou speciální vysílání sledovat, budete moci epizodu streamovat Dnes večer (pondělí 17.4.) na Netflixu.

Kdy přijde Love Is Blind: The Live Reunion na Netflix?

Láska je slepá Paul a Micah. Netflix

Zatímco Love Is Blind: The Live Reunion se měl vysílat včera ve 20:00 ET a v 17:00 PT (dnes ráno v 1:00 BST), mnoho fanoušků nemohlo tento speciál sledovat v reálném čase kvůli chybám. Umělecké – Fanoušci zjistí, že epizoda je aktuálně není k dispozici ke sledování ve streamování.

Nebojte se – celá epizoda setkání bude mít premiéru na Netflixu za hodinu 20:00 GMT (12:00 PDT) Dnes večer (M17. dubna) Neměli bychom tedy být příliš pozadu za těmi, kteří se dnes ráno dostali z virtuální čekárny Netflixu.

Co je to Love Blind: A Live Reunion?

Při opětovném setkání se herci ve 4. sezóně Love Is Blind prodiskutují o všech manželských dramatech, „já dělám“ a „nedělám“ z předchozích dílů.

V živém speciálu seděli s hostiteli Nickem a Vanessou Lacheyovými a viděli, jak soutěžící odhalují všechny zvraty sezóny a dávají aktuální informace o tom, zda jsou spolu i po epizodě 12, která odhalila, zda se páry dostaly uličkou.

Pokud zoufale potřebujete spoilery, máme to pro vás – podívejte se na náš vysvětlovač o tom, zda jsou páry stále manželé, aktualizovaný o nejnovější informace ze shledání.

Kdo se objeví v Love Is Blind: The Live Reunion?

Ze spoilerů víme, že se na shledání dostali všichni hlavní herci z Love Is Blind Season 4, včetně Zacka, Jackeliny, Marshalla, Micaha, Paula, Bretta, Chelsea, Tiffany, Bliss a Kwame, stejně jako Nicka a Vanessy. Lachey.

Dokonce i Irina se objeví na reunion party a jde se omluvit za své činy v show.

Love Is Blind je k dispozici pro streamování Netflix. Podívejte se na naše seznamy nejlepších seriálů na Netflixu a nejlepších filmů na Netflixu.

